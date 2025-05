Vancouver, B.C., 12. Mai 2025 / IRW-Press / AZINCOURT ENERGY CORP. ("Azincourt" oder das "Unternehmen") (TSX.V: AAZ, OTC: AZURF) freut sich, ein Update zu den Zusammenstellungsarbeiten auf dem kürzlich erworbenen Projekt Harrier im Central Mineral Belt in Labrador, Kanada, zu geben.

ÜBERSICHT

- Das 49.400 ha große Projekt Harrier von Azincourt, das auch die Uranlagerstätte Snegamook des Unternehmens beinhaltet, liegt direkt neben und auf dem Trend von den Lagerstätten Moran Lake C (9,6 Mio. Pfund U3O8) und Anna Lake (4,9 Mio. Pfund U3O8) von Atha Energy, sowie dem Projekt Michelin von Paladin Energy (127,7 Mio. Pfund U3O8).

- Zusätzlich zu der Lagerstätte Snegamook wurde hochgradiges Uran andernorts bei Harrier Lake identifiziert - mit Oberflächenproben von bis zu 7,48 % U3O8 und 14 mineralisierten Zonen auf der gesamten Liegenschaft.

- Geringfügige historische Bohrungen (124 Bohrlöcher) bieten ein bedeutendes ungenutztes Entdeckungspotenzial.

- Die Feldarbeiten im Jahr 2025 und das Bohrprogramm 2026 von Azincourt zielen darauf ab, den Wert dieses nicht ausreichend erkundeten, uranreichen Korridors zu erschließen.

Central Mineral Belt: Eine neu aufkommende Uranfront

Der Central Mineral Belt ("CMB") ist eine der am wenigsten erkundeten, jedoch hoch aussichtsreichen Uranregionen Kanadas. Der CMB ist für seine zahlreichen Uran- und Basismetall-Lagerstätten und -Vorkommen bekannt und erfährt aufgrund eines globalen Bedarfs an einer sicheren, heimischen Uranversorgung erneuertes Interesse, da viele Länder anstreben, ihre Kernkraftkapazität zu erhöhen, um Netto-Null-Emissionen zu erzielen.

Der CMB beherbergt mehrere großflächige Uranentdeckungen, darunter das Uranprojekt Michelin von Paladin Energy (127,7 Mio. Pfund U3O8), die Lagerstätte Moran Lake C (historische Ressource von 9,6 Mio. Pfund U3O8 und 11,8 Mio. Pfund V2O5) und die Lagerstätte Anna Lake (historische Ressource von 4,9 Mio. Pfund U3O8). Diese bekannten Ressourcen zeigen die außergewöhnliche Urankapazität des Gürtels - doch weite Gebiete sind nach wie vor unzureichend erkundet, da moderne Techniken erst seit Kurzem in der Region angewendet werden.

Mit seiner stabilen Rechtsprechung, historischen hochgradigen Entdeckungen und dem Momentum der modernen Exploration, zeichnet sich der CMB als einer der spannendsten Korridore für die Uranexploration in Nordamerika ab.

Abbildung 1: Landposition von Azincourt überlagert mit der Geologie des Central Mineral Belt, Labrador, Kanada

Das Projekt Harrier: Eine strategische Position im CMB

Das Projekt Harrier von Azincourt - nun um die zuvor von ihm erworbene Lagerstätte Snegamook erweitert - stellt mit seinen 49.400 Hektar eine der größten Landpositionen im Central Mineral Belt dar. Das Projekt Harrier erstreckt sich über wesentliche uranhaltige strukturelle Korridore, die direkt neben und auf dem Trend von den Projekten Moran Lake und Anna Lake von Atha Energy sowie dem Projekt Michelin von Paladin Energy liegen - so dass Azincourt im Zentrum eines nachgewiesenen und wachsenden Urangebiets positioniert ist.

Das Projekt Harrier bietet mit über einem Dutzend bekannter Uranmineralisierungszonen und Oberflächengesteinsproben mit einem Gehalt von 7,48 % U3O8 (und >1,0 % U3O8 in 10 verschiedenen Zonen) eine seltene Kombination aus Gehalt, Umfang und geologischer Kontinuität. Bemerkenswerterweise wurden nur 124 Bohrlöcher (insgesamt 19.851 Meter, davon über die Hälfte auf dem früheren Projektgebiet Snegamook) überhaupt auf der kombinierten Liegenschaft fertiggestellt - was reichlich Gelegenheit für neue Entdeckungen mit modernen Methoden bietet.

Projekt Harrier und Lagerstätte Snegamook: Uranmineralisierung und Geologie

Abbildung 2: Projekt Harrier von Azincourt.

Das Projekt Harrier umfasst 14 identifizierte Zonen, die eine bekannte Uranmineralisierung enthalten. Gegenwärtig stellen wir zusätzliche Informationen zu zwei Gebieten bereit, die vier dieser Prospektionsgebiete abdecken: das Prospektionsgebiet Moran Heights und der Bereich Boiteau Lake. Diese Gebiete verlaufen nordöstlich entlang des Trends der Uranlagerstätte Moran Lake C.

Weitere Prospektionsgebiete und Bereiche werden im Laufe der Zusammenstellung und nach Durchführung der Feldarbeiten zur Bestätigung und Untersuchung der Liegenschaft noch bekannt gegeben werden. Die Lagerstätte Snegamook und das Prospektionsgebiet in Richtung Südosten wurden in der Pressemitteilung vom 18. März 2025 vorgestellt.

Das Prospektionsgebiet Moran Heights

Das Prospektionsgebiet Moran Heights ist von einer Sequenz an Sandstein, Konglomerat und kleinen eingelagerten vulkanischen Strömen unterlagert. Dieses Gestein ist von einer mächtigen Sequenz an subaerischem bimodalem Vulkangestein überlagert, welches von Andesit und Basalt-Andesit zu Ignimbriten und Rhyolith reicht. Das Prospektionsgebiet liegt entlang des Trends der Lagerstätte Moran Lake C, sowie in einem ähnlichen geologischen Umfeld.

An den Arbeiten auf dem Gebiet waren im Laufe der Jahre mehrere Unternehmen beteiligt. Uran wurde zunächst im Jahre 1978 entdeckt, wobei die anfänglichen Vorkommen aus 11 Felsgesteinen mit durchschnittlich 0,66 % U3O8 bestanden. Im Jahre 1979 ergab ein Bohrloch 0,062 % U3O8 / 0,3 m. Eine Felsgesteinsprobe, die im selben Jahr genommen wurde, erzielte zudem durchschnittlich 2,36 % U3O8. Schürfgrabungen deckten einen leicht mineralisierten Ausbiss auf, bei dem eine Probe 44 ppm U ergab. Ein umfangreiches Feldprogramm im Jahre 2006 bestand aus 25 Erkundungsbohrlöchern, welche unterschiedliche Urananteile von bis zu 0,2 % U3O8 lieferten. Darüber hinaus ergaben Felsgesteinsprobenahmen Gehalte von bis zu 3,74 % und beinhalten eine Ausbissprobe, deren Ergebnis bei 5,83 % U3O8 lag. Im Jahre 2024 sammelte Koba Resources Inc. ("Koba") hochgradige Proben von 7,2 % (Felsgestein) und 7,48 % U3O8 (Ausbiss). Darüber hinaus beinhalteten historische Ergebnisse eine Ausbissprobe, die 5,83 % U3O8 ergab.

Abbildung 3: Allgemeine Karte der Geologie des Gebiets Moran Heights.

Die Boiteau-Gruppe

Die Boiteau-Gruppe besteht aus 9 Konzessionen, die 15.700 ha abdecken. Dies ist der nördlichste Block des Projekts Harrier und überspannt die Scherzone Kanariktok Bay ("KSZ", Abbildung 1). Die Lizenzgebiete sind von einer Sequenz an Sandstein, Konglomerat und massiven vulkanischen Strömen unterlagert.

Luftgestützte magnetische Untersuchungen, Landsat-Aufnahmen, die Auswertung der Luftbildaufnahmen und Geländeuntersuchungen identifizierten einen 12 km langen, nordöstlich verlaufenden strukturellen Korridor, der inmitten der Boiteau-Claims liegt. Obwohl nur ein Teil dieses strukturellen Merkmals eingehend erkundet wurde, wurde im Jahre 2008 in neun gesonderten Grundgebirge-Vorkommen über eine Streichenlänge von fast 4,5 km eine bedeutende Uranmineralisierung entdeckt. Das Prospektionsgebiet Boiteau ergab sehr hohe Gehalte, darunter 1,48 % U3O8 und 1,10 % U3O8. Die Bestimmung der Quelle dieses Felsgesteins steht noch aus.

Im Sommer 2024 untersuchte Koba eine Reihe von luftgestützten radiometrischen Anomalien und identifizierte weiteres hochgradiges Uran bei dem Prospektionsgebiet Goshawk, das 4,5 km östlich des Prospektionsgebiets Boiteau liegt, entlang einer 1,25 km langen radiometrischen Anomalie. Eine Felsgesteinsprobe ergab 3,68 % U3O8 und 1,21 % Pb. Im Verlauf des gleichen Programms wurde das Prospektionsgebiet Falcon identifiziert, welches sich 6 km süd-südwestlich des Prospektionsgebiets Boiteau befindet, entlang einer 700 m langen luftgestützten radiometrischen Anomalie. Eine Felsgesteinsprobe ergab 0,33 % U3O8.

Das Unternehmen stellt weiterhin zusätzliche Einzelheiten aus historischen Bohrungen und kürzlich erfolgten Geländearbeiten auf dem Projekt Harrier zusammen und wird im Laufe dieses Prozesses weitere Einzelheiten zur Verfügung stellen. Derzeit sind Planungen für zusätzliche Prospektionen und Ground Truthing von Anomalien für den Sommer 2025 im Gange. Im Vorfeld eines maßgeblichen Feldprogramms 2026, welches Diamantkernbohrungen beinhalten wird, ist ein anfängliches Sommerprogramm für die Lagerstätte Snegamook in Planung, um weitere Anomalien zu bewerten, bestehende Prospektionsgebiete zu untersuchen und einen historischen Bohrkern zu prüfen. Es werden ebenfalls Anstrengungen unternommen werden, einen historischen Erkundungsbohrkern für das Gebiet Moran Heights ausfindig zu machen.

"Bei der Auswertung der ersten Daten, die wir für das Harrier-Projekt erhielten, wurde deutlich, wie viel Arbeit noch vor uns liegt und welche phänomenalen Entdeckungsmöglichkeiten sich daraus ergeben.", erklärte Trevor Perkins, Vice President of Exploration. "Der Erwerb dieses weitgehend unerforschten Landpakets im Zentrum des CMB ist für Azincourt bahnbrechend", fuhr Herr Perkins fort.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 im Namen des Unternehmens erstellt und von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration von Azincourt Energy, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte - einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer sauberer Energieelemente - spezialisiert ist. Das Unternehmen betreibt derzeit sein Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken, Saskatchewan, und seine Uranprojekte Snegamook und Harrier im Central Mining Belt von Labrador.

* Die hier beschriebenen historischen Ergebnisse, Interpretationen und Bohrabschnitte wurden nicht überprüft und stammen aus Pressemitteilungen von Koba, insbesondere vom 11. April 2024 und vom 20. August 2024, die unter https://kobaresources.com/investors/asx-announcements/ abgerufen werden können. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Daten zu bestätigen und zu validieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die historischen Arbeiten einen verlässlichen Hinweis auf das Potenzial des Projekts Harrier darstellen und dass die Informationen für die Leser von Nutzen sein könnten.

Die Informationen zu den Lagerstätten Michelin, Morin Lake C und Anna wurden den Webseiten und Investorenpräsentationen von Paladin Energy Limited und Atha Energy Corp. entnommen.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

"Alex Klenman"

Alex Klenman, President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, President & CEO

Tel: 604-638-8063

info@azincourtenergy.com

Azincourt Energy Corp.

1430 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2V6

www.azincourtenergy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Der Gebrauch von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "planen" und ähnlicher Wörter oder Ausdrücke in dieser Pressemitteilung dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unsicherheiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

