Die US-Big-Techs befinden sich weiter im Visier Wettbewerbshüter. Am Montag startete ein Prozess gegen die Facebook-Mutter Meta, gegen Google wird noch im April ein Verfahren aufgrund der Marktmacht bei Online-Suchen eröffnet. Nun hat der Konzern bereits die nächste Klage am Hals.Google gerät im Kartellstreit mit der US-Regierung weiter unter Druck. Eine Bundesrichterin in Virginia entschied am Donnerstag, dass der Tech-Konzern zwei zentrale Märkte für Online-Werbung rechtswidrig dominiert hat. ...

