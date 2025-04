© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa - dpa-Bildfunk

BCA-Stratege Papic warnt: Selbst ohne Rezession könnten US-Aktien ein verlorenes Jahrzehnt erleben. KI sei überbewertet, die Trump-Zölle gefährlich - Europa rückt jetzt in den Fokus der Anleger. Die Ära der US-Outperformance könnte vorerst vorbei sein - das sagt Marko Papic, Chefstratege für Makro und Geopolitik bei BCA Research. Selbst ohne eine formale Rezession erwartet Papic für US-Aktien in den kommenden fünf bis zehn Jahren eine unterdurchschnittliche Performance. "US-Vermögenswerte werden in fast jedem Szenario unterdurchschnittlich abschneiden", so seine klare Einschätzung in einem aktuellen Webcast. Damit stellt sich Papic gegen den lange geltenden Glauben an den sogenannten …