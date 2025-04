Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 15. April 2025, den Vernehmlassungsbericht betreffend die Totalrevision des Gesetzes über die Koordination der Sicherheits- und Gesundheitsschutzmassnahmen bei Bauarbeiten (Bauarbeitenkoordinationsgesetz) verabschiedet.Das geltende Baukoordinationsgesetz (BauKG) ist seit seinem Inkrafttreten im Jahr 2002 im Wesentlichen unverändert geblieben. Der technologische Fortschritt und neue Bauverfahren, wie auch erhöhte Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, erfordern eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Um den heutigen Gegebenheiten und künftigen Herausforderungen der Bauwirtschaft gerecht zu werden, ist daher eine umfassende Überarbeitung des Gesetzes erforderlich. Mit der Totalrevision werden bürokratische Hürden reduziert, rasche Reaktionen auf Verstösse auf Baustellen ermöglicht und klare Strukturen bei der Sicherheitsplanung und Sicherheitsumsetzung geschaffen. Damit wird die Qualität der Baukoordination sichergestellt und der Sicherheits- sowie Gesundheitsschutz auf Baustellen verbessert.Der Vernehmlassungsbericht kann bei der Regierungskanzlei oder über deren Homepage (www.rk.llv.li) bezogen werden. Die Vernehmlassungsfrist endet am 11. Juli 2025.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportKatja Gey, Leiterin Amt für VolkswirtschaftT +423 236 68 71katja.gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100930655