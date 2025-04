Am Donnerstag haben sich die deutschen Aktienmärkte mit moderaten Verlusten ins Osterwochenende verabschiedet. Der DAX gab um 0,49 Prozent auf 21.205,86 Punkte nach. Auf Wochensicht steht damit ein Plus von über drei Prozent. Der MDAX beendete den Handel mit einem Minus von 0,26 Prozent bei 27.148,42 Zählern.Belastet wurde die Stimmung am Donnerstag durch zurückhaltende Anleger nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Die EZB senkte den Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...