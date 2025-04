© Foto: Sina Schuldt/dpa

Trotz des Zollsturms bleibt Fondsberater Alexander Kapfer vom SQUAD Makro vorsichtig optimistisch. Im Interview mit wO TV erklärt er, warum sein Fonds mit einer Aktienquote von 80 Prozent in den April gestartet ist."Man wusste, dass etwas kommt - aber dass Trump beides bringt, reziproke und spezifische Zölle in dieser Wucht, hat selbst das Worst-Case-Szenario noch übertroffen", so Kapfer. Vor allem die strukturelle Wucht der Maßnahmen habe viele Investoren kalt erwischt. Dabei gehe es weniger um die Reaktion der Aktienmärkte - die könnten kurzfristig sogar positiv reagieren - sondern um tieferliegende Störungen: "Dass der US-Dollar schwächelt, obwohl Zölle eingeführt werden, ist ein …