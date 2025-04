Imst (ots) -Die Osterferien sind da, die Pfingst- und Sommerferien rücken immer näher und gerade getrennte Elternteile und ihre Kinder kennen es: Ferienstress. Wer darf wann mit wem verreisen. Schluss mit dem jährlichen Feriendrama macht nun die Outdoorregion Imst. Hier wird die perfekte Lösung geboten für alle Eltern, die nach der Trennung einen stressfreien Urlaub suchen - eine Auszeit gemeinsam als Patchworkfamilie.Mit Papa in den Erlebnisurlaub, mit Mama in den Wanderurlaub oder an den Strand? Ferienzeit bedeutet besonders für Patchworkfamilien Stress, denn alle versuchen eine Ferienbetreuung zu finden, mit der es dem Kind gut geht und alle auf ihre Kosten kommen. Genau hier liegt die einmalige Stärke der Outdoorregion Imst: Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt, keiner muss sich zwischen den Elternteilen entscheiden und doch kommt jeder auf seine Kosten, denn Patchworkurlaub heißt keinesfalls 24/7 aufeinanderhängen.Mit Mama geht es mal ganz anders mit dem Alpine Coaster den Berg hinunter. Mit Papa wird Europas beliebteste Raftingstrecke erobert. Gemeinsam verbringt man Zeit beim Mountain Escape oder Wandern und abends fallen alle erschöpft und glücklich in die Betten. Der Vorteil in Imst: Man kann sich aufteilen, jeder kommt beim breiten Outdoorangebot auf seine Kosten und das Kind muss sich nicht entscheiden. Es geht nicht darum, alles gemeinsam zu machen, sondern darum, dass jeder Einzelne auf seine Kosten kommt, während das Kind in den besten Händen ist.Imst ist Abenteuer und jeden Tag TirolEine Wanderung durch die idyllische Kulisse der alpinen Bergwelt. Familienabenteuer oder zur Ruhe kommen in der Outdoorregion Imst ist jede:r Held:in der eigenen Geschichte. Ob außergewöhnliche Aktivitäten zu Land oder im Wasser oder schlichte Naturverbundenheit, allein oder im Team mit der Familie - eine unvergessliche Erlebnisreise beginnt. Ausgefallene Actionaktionen wie Caving in Höhlen oder Klettern an Klettersteigen, ein Besuch in der Water AREA mit Wakeboarden oder Canyoning sind hier durchaus möglich, ein Abenteuer an dem jeder Teilhaben kann, aber eben auch nicht muss. Raften, Biken und der Mountain-Escape rund um die beeindruckende Bergwelt und alle möglichen Aktivitäten in Europas größtem Outdoor-Freizeitpark, der Area 47, sind Anfängergeeignet und Familiensicher. Imst ist bodenständig bis in die saftig grünen Baumwipfel und luftigen Bergspitzen. Wer hier Dekadenz sucht, wird Geborgenheit finden: Quality Time mit den Liebsten, einfach mal abschalten in einer der vielen Almhütten oder den gemütlichen Hotels und Pensionen. Wer also denkt, der Patchworkurlaub sei ein kompliziertes Unterfangen, hat Imst noch nicht entdeckt. Hier wird der Familienurlaub zu einem harmonischen Abenteuer, das für alle eine unvergessliche Erfahrung ist. Stress ade, Glück willkommen!Bilderlink (Credits wie Angegeben): Bildmaterial Ein Herz für Patchwork (https://bissprcommunications-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/admin_biss-pr_de/Eq7BPE23-99AiX3a_8SXMh4B0esDr4SqedBTpHjJKNWRGg?e=8dLN6r)Pressekontakt:BISS PR & CommunicationsKronprinzendamm 2010711 BerlinT: +49 162 3372138E: imst@biss-pr.deOriginal-Content von: Imst Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118803/6015837