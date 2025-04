Avania der weltweit führende Partner für Medizintechnikberatung und klinische Entwicklung gab heute die Ernennung von Jasmine Saba zum Senior Vice President of Strategic Relationships und Josh Blacker zum Senior Vice President of Global Business Development bekannt.

Saba zum Senior Vice President of Strategic Relationships ernannt

Saba wird in ihrer neuen Funktion das Wachstum von Avania durch die Identifizierung, den Aufbau und die Pflege wichtiger Partnerschaften mit globalen multinationalen Medizintechnikunternehmen unterstützen. Sie wird wiederholbare und skalierbare Lösungen entwickeln, die den partnerschaftlichen Ansatz von Avania nutzen, da diese Kunden zunehmend auf Avania als Erweiterung ihrer bestehenden Teams setzen. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, klinischer Betrieb und Vertrieb verfügt Saba über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau langfristiger strategischer Partnerschaften und deren Ausrichtung auf dringende Marktanforderungen.

Blacker wird Senior Vice President für globale Geschäftsentwicklung

Blacker wird für die Leitung des globalen Geschäftsentwicklungsteams von Avania in allen drei Regionen (Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik) verantwortlich sein, wobei der Schwerpunkt auf MedTech-Unternehmen in allen Entwicklungsphasen liegt. Blacker bringt umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung solider Geschäftsentwicklungsprogramme bei Chiltern, Worldwide Clinical Trials und Evestia Clinical mit, wo er zuletzt als Executive Vice President of Commercial tätig war. Mit seiner fundierten Branchenexpertise ist Blacker bestens positioniert, um die strategischen Ziele von Avania zu unterstützen.

"Wir sind uns bewusst, dass sich die MedTech-Branche ständig verändert, und sind weiterhin bestrebt, flexible, lösungsorientierte Partnerschaften anzubieten, die unsere Kunden vom Konzept bis zur Vermarktung begleiten. Unsere Fähigkeit, die Veränderungen in der Branche zu meistern, basiert auf der Stärke unseres Teams", sagte Jason Monteleone, Präsident und CEO von Avania. "Ich freue mich sehr, Josh Blacker willkommen zu heißen, und ebenso freue ich mich, Jasmine Saba in ihrer neuen Rolle bekannt zu geben. Beides sind strategische Schritte, die unsere Fähigkeit, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, weiter verbessern."

Über Avania

Avania ist der weltweit führende Partner für MedTech-Beratung und klinische Entwicklung mit Schwerpunkt auf Medizinprodukten, Diagnostik/IVDs und digitaler Gesundheit. Zu den Kernangeboten gehören Full-Service-Outsourcing für klinische Forschung, Marktzugang, Erstattung, Zulassung und Produktentwicklungsberatung. Avania hat es sich zum Ziel gesetzt, Ihr vertrauenswürdiger globaler Partner bei der Entwicklung Ihrer Medizintechnik zu sein von der Innovation über die Vermarktung bis hin zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Patienten. Wenn Sie Ihre Medizintechnik voranbringen möchten, ist Avania der richtige Partner für Sie.

