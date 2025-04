Trotz Jahresminus von über 20% halten Analysten an Kaufempfehlungen fest. Hohe Bewertung und bevorstehende Quartalszahlen im Fokus.

Die Monolithic Power-Aktie zeigt sich heute mit einem leichten Plus von 1,47% bei 461,20 Euro - eine kleine Erholung nach dem jüngsten Kurseinbruch von fast 6%. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume offenbart eine anhaltende Schwächephase: Seit Jahresanfang verlor der Titel bereits 20,4%, und im Jahresvergleich liegt er sogar 22,8% im Minus.

Fundamentaldaten versus Bewertung: Ein zwiespältiges Bild

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Monolithic Power ?

Trotz der schwachen Kursperformance bleibt die Analystengemeinde erstaunlich optimistisch. Ganze 76,5% der 17 verfolgenden Analysten empfehlen den Titel mit "Kaufen" oder "Outperform". Das durchschnittliche Kursziel von 767,38 Euro liegt satte 46% über dem aktuellen Niveau - mit Spitzenzielen bis zu 925 Euro.

Die Fundamentaldaten des Halbleiterspezialisten bieten durchaus Gründe für diesen Optimismus:

Erwartetes Umsatzwachstum von 61% bis 2027

Hohe Margen und solide Rentabilität

Hervorragende finanzielle Situation mit starker Investitionskapazität

Doch die Bewertungskennzahlen geben Anlass zur Vorsicht:

KGV 2025: 32,48

KUV aktuell: 9,95

KCV: 27,84

"Bei diesen Bewertungsmultiples ist kaum Luft nach oben", könnte man meinen. Doch die Analysten scheinen auf die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens zu setzen, das sich auf analoge Halbleiterlösungen spezialisiert hat.

Wichtiger Termin steht bevor

Am 1. Mai will Monolithic Power seine Zahlen für Q1 2025 vorlegen - ein möglicher Katalysator für die Aktie. In der Vergangenheit hat der Konzern oft die Erwartungen übertroffen. Sollte dies erneut gelingen, könnte das den Abwärtstrend durchbrechen.

Die jüngsten Kurszielanpassungen zeigen jedoch auch wachsende Zurückhaltung: So senkte eine Bank ihr Ziel heute von 1.100 auf 880 Euro, nachdem bereits am Montag eine andere Institution von 800 auf 700 Euro korrigiert hatte.

Für Anleger bleibt es eine Gratwanderung zwischen attraktiven langfristigen Perspektiven und kurzfristig hoher Bewertung. Die kommenden Quartalszahlen könnten die Richtung vorgeben.

Anzeige

Monolithic Power-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Monolithic Power-Analyse vom 17. April liefert die Antwort:

Die neusten Monolithic Power-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Monolithic Power-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Monolithic Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...