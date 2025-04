Institutionelle Investoren kehren zurück: BlackRock investiert erneut Millionen in Bitcoin

Zur Zeit herrscht wenig Bewegung am Kryptomarkt. Seit der Korrektur, die durch die Handelszölle ausgelöst wurde, kommt es zwar zu einer Erholung bei Bitcoin, ein bullisher Impuls fehlt aber, um eine richtige Rallye auszulösen. Dieser Impuls könnte allerdings nun von institutioneller Seite kommen. Aktuell zeigt sich nämlich, dass der Finanzgigant BlackRock wieder Bitcoin im Auftrag seiner Kunden kauft. Während viele Marktteilnehmer noch unsicher sind, geht man bei BlackRock also offenbar von einer Rallye aus.

BlackRock kauft erneut für 30 Millionen Dollar Bitcoin

Noch bis vor wenigen Jahren waren es in erster Linie Privatanleger, die den Bitcoin-Kurs angetrieben haben. Am Aktienmarkt sind es aber vor allem institutionelle Investoren, die die Kurse lenken, da sie das große Kapital in den Markt bringen oder eben herausziehen. Seit im Januar 2024 die Spot Bitcoin ETFs zugelassen wurden, ist aber auch bei Bitcoin zu beobachten, dass institutionelle Investoren eine immer größere Rolle spielen. Und diese Investoren kaufen offenbar aktuell wieder.

BlackRock ist Emittent des größten Spot Bitcoin ETFs der Welt, der aktuell ein Vermögen von fast 50 Milliarden Dollar verwaltet. Da der Fonds physisch besichert ist, kauft das Unternehmen immer dann Bitcoin, wenn Kunden Anteile am Fonds kaufen. Das ist aktuell wieder vermehrt der Fall. Seit Tagen kommt es wieder zu Kapitalzuflüssen in Millionenhöhe, wobei allein gestern über 30 Millionen Dollar investiert wurden.

Bitcoin mit dem BTC Bull Token verdienen

Steigt der Bitcoin-Kurs, können Investoren auch mit zahlreichen Altcoins wieder Renditen erzielen, da auch die meisten anderen Kryptowährungen von der positiven Stimmung am Markt profitieren. Beim BTC Bull Token besteht sogar ein direkter Zusammenhang zwischen der Bitcoin-Kursentwicklung und den Verdienstmöglichkeiten bei $BTCBULL. Der Coin ist nämlich indirekt an den Bitcoin-Kurs gekoppelt.

Zwar können Investoren mit $BTCBULL auch eine Rendite erzielen, wenn der Bitcoin-Kurs nicht steigt, da der Coin selbst eine Rallye hinlegen könnte, noch höher dürften die Gewinne aber ausfallen, wenn der Bitcoin-Kurs ebenfalls steigt. Die Entwickler haben nämlich mehrere Meilensteine definiert, die Bitcoin erreichen kann, die sich positiv auf $BTCBULL-Investoren auswirken würden.

Der BTC Bull Token Presale zieht Investoren an

Steigt der Bitcoin-Kurs auf 125.000 Dollar, wird ein Teil der $BTCBULL-Token geburnt, wodurch der Wert der restlichen steigen kann. Bei 150.000 Dollar erhalten Investoren sogar echte Bitcoin per Airdrop. Je mehr $BTCBULL man hält, desto mehr Satoshis bekommt man. Bei jedem 25.000 Dollar Schritt werden abwechselnd weitere Token-Burns und Bitcoin-Airdrops durchgeführt.

Das Konzept sorgt für Aufsehen, da $BTCBULL der erste Meme Coin ist, bei dem Anleger echte Bitcoin verdienen und so von der Kursentwicklung beider Coins profitieren können. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die in den ersten 2 Jahren überdurchschnittlich hohe Renditen auszahlt. Aktuell ist $BTCBULL noch im Vorverkauf erhältlich, wobei fast 5 Millionen Dollar investiert wurden. Dadurch wird schnell deutlich, dass $BTCBULL das Potenzial hat, nach dem Launch um das 5- bis 10-fache zu steigen.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.