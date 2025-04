The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.04.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.04.2025ISIN NameCA38120R1055 GOLDEN SHIELD RESOURCESFR0013508512 CREDIT AGRI. 20/26 FLRFR0013509098 STE GENERALE 20/26FLR MTNFR001400IU83 URW 23/UND. FLRUS46647PBK12 JPMORG.CHASE 20/26 FLRUS69913P1057 PARAGON 28 INC. DL-,01US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01US72303P4046 SUNATION ENERGY DL -,05