Wind River, ein weltweit führender Anbieter von Software für intelligente Edge-Anwendungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen laut dem neuesten VDC Research-Bericht "IoT Embedded Operating Systems" erneut die weltweite Spitzenposition in den Kategorien Echtzeitbetriebssysteme (RTOS), kommerzielles Linux sowie IoT und eingebettete Betriebssysteme einnimmt. Die Ergebnisse unterstreichen die anhaltende weltweite Marktführerschaft der Edge-OS-Plattformen des Unternehmens, darunter VxWorks, Wind River Helix Virtualization Platform und Wind River Linux.

Wind River ist auch als führender Anbieter im aktuellen VDC-Bericht "Edge AI Development Solutions" aufgeführt und belegt damit den dritten Platz in der Wettbewerbslandschaft der Unternehmen, die Edge-KI-Entwicklungstools und entsprechende Dienstleistungen anbieten.

"Wir sind stolz auf unsere langjährige Spitzenposition auf dem Markt für intelligente Edge-Software. Mit dem zunehmenden Einsatz von KI, ML und Computer-Vision im Edge-Bereich werden Plattformen für unternehmenskritische und datenintensive Workloads in allen Branchen unverzichtbar", so Jay Bellissimo, Präsident von Wind River. "Mit unserer DNA in Echtzeit-Performance, Sicherheit und Schutz, kombiniert mit unserem umfassenden Softwareportfolio, ermöglicht Wind River intelligente Lösungen über das gesamte Edge-to-Cloud-Kontinuum, um unseren Kunden zu helfen, Innovationen zu beschleunigen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen."

Im VDC-Bericht wird Wind River in den folgenden Kategorien als Marktführer eingestuft:

Weltweiter RTOS-Umsatz bei 32,8 %, gefolgt vom nächsten Anbieter mit 17,3

Weltweiter Umsatz mit kommerziellem Embedded-Linux bei 39,9 %, gefolgt vom nächsten Anbieter mit 10,3

Weltweiter Umsatz mit IoT und eingebetteten Betriebssystemen bei 28,9 %, gefolgt vom nächsten Anbieter mit 13,5

"Die langjährige Führungsrolle von Wind River zeugt von einem starken Engagement für Investitionen, Innovation und marktorientierte Angebote", sagte Chris Rommel, Executive Vice President von VDC Research. "Mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit, Schutz und Leistung ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um die Anforderungen der nächsten Generation intelligenter Edge-Systeme zu erfüllen."

Wind River unterstützt Kunden bei der Lösung komplexer technologischer Herausforderungen auf ihrem Weg in die softwaregesteuerte Zukunft. Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Innovation ein Teil der digitalen Netzwerkarchitektur (DNA) des Unternehmens. Die Technologie von Wind River spielt eine Schlüsselrolle bei Weltraummissionen der NASA wie der Artemis-I-Mission, dem James-Webb-Weltraumteleskop und mehreren Mars-Rovern wie auch bei monumentalen 5G-Etappenzielen, zu denen die weltweit erste erfolgreiche vollständig virtualisierte 5G-Datensitzung und der Aufbau eines der größten Open-RAN-Netzwerks der Welt gehören.

Zu den jüngsten Auszeichnungen für die preisgekrönte Technologie von Wind River gehören ein 2024 Military Aerospace Electronics Silver Innovators Award für seine DevOps-Lösung, zwei 2024 Network X Winner Awards für seine Private Cloud-Lösung, ein Leading Lights Award für das innovativste Cloud-Produkt und ein 2024 People's Choice Stevie Award für das beliebteste neue Produkt in der Kategorie DevOps-Lösung.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com, LinkedIn, X/Twitter, und Facebook.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

