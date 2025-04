PEKING, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem hervorgehoben wurde, wie der chinesische Staatspräsident Xi Jinping bei seinem Besuch einen neuen Entwicklungsplan für die Beziehungen zwischen China und Malaysia für die nächsten 50 Jahre entworfen hat und wie beide Länder gemeinsam eine hochrangige strategische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft fördern, um mehr Vorteile für beide Völker zu schaffen und zum Wohlstand der Region beizutragen.

Im vergangenen Jahr feierten China und Malaysia das 50-jährige Bestehen ihrer diplomatischen Beziehungen. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Mittwoch bei seinem Besuch einen neuen Entwurf für die bilateralen Beziehungen der nächsten 50 Jahre vorgelegt und beide Seiten dazu aufgerufen, gemeinsam eine hochrangige strategische Gemeinschaft zwischen China und Malaysia mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen.

Um den beiden Völkern mehr Vorteile zu verschaffen und zum regionalen Wohlstand beizutragen, hat der chinesische Präsident bei seinem Treffen mit dem malaysischen Premierminister Anwar Ibrahim einen Dreipunkteplan vorgelegt.

Xi forderte beide Länder auf, an ihrer strategischen Unabhängigkeit festzuhalten, Entwicklungssynergien zu schaffen und den Austausch zwischen den Zivilisationen sowie das gegenseitige Lernen zu vertiefen.

Hochwertige Zusammenarbeit

Während ihres Treffens sprachen sich beide Staatschefs gegen willkürliche Zölle aus und forderten gemeinsame Anstrengungen, um mit Offenheit und Zusammenarbeit einer Entkopplung und Unterbrechungen der Lieferketten entgegenzuwirken.

Xi forderte, auf das Gesetz des Dschungels mit den asiatischen Werten Frieden, Zusammenarbeit, Offenheit und Inklusivität zu reagieren und auf die instabile und unsichere Welt mit einem stabilen, sicheren Asien zu reagieren. Im gleichen Zusammenhang erklärte Anwar, dass die Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) keine einseitig verhängten Zölle unterstützen werde.

Xi bekräftigte Chinas Bereitschaft, die hochwertige bilaterale Zusammenarbeit zu vertiefen, und erklärte, beide Seiten sollten ihre Zusammenarbeit in den Bereichen digitale Wirtschaft, grüne Wirtschaft, blaue Wirtschaft und künstliche Intelligenz verstärken und die integrierte Entwicklung der Industriekette, Lieferkette, Wertschöpfungskette, Datenkette und Talentkette vorantreiben.

In seinem in malaysischen Medien veröffentlichten Artikel wies Xi darauf hin, dass der Handel zwischen China und Malaysia im Jahr 2024 ein Volumen von 212 Milliarden US-Dollar erreichte, was fast dem 1000-fachen des Volumens zum Zeitpunkt der Aufnahme der bilateralen diplomatischen Beziehungen entspricht.

China ist seit 16 Jahren in Folge Malaysias größter Handelspartner, während Malaysia weiterhin Chinas zweitgrößter Handelspartner und der größte Importeur innerhalb der ASEAN ist.

Malaysia war einer der ersten Befürworter der von China vorgeschlagenen Belt and Road Initiative (BRI). Die beiden Länder haben 2017 eine Absichtserklärung zur BRI unterzeichnet und seitdem fruchtbare Ergebnisse erzielt, darunter das Programm "Zwei Länder, zwei Parks" (Two Countries, Twin Parks) und die Ostküstenbahnverbindung.

Nach dem Treffen wohnten Xi und Anwar der Unterzeichnung von über 30 bilateralen Kooperationsabkommen in den Bereichen KI, Infrastruktur und Landwirtschaft bei, die das starke Engagement beider Seiten für eine Verbesserung der hochwertigen Zusammenarbeit unterstreichen.

Florierender Austausch zwischen Zivilisationen

Über Handel und Investitionen hinaus haben China und Malaysia in den letzten Jahren auch einen florierenden Kulturaustausch und Tourismus erlebt.

Im Jahr 2024 gab es fast 6 Millionen gegenseitige Besuche zwischen den beiden Ländern, was das Niveau vor COVID übertraf, wie Xi in seinem Artikel feststellte.

Dies hat etwas mit der gegenseitigen Visumbefreiung zu tun. Die beiden Länder haben am 1. Dezember 2023 eine gegenseitige Visumbefreiung eingeführt. Im Juni letzten Jahres hat China zugestimmt, die Visumbefreiung bis Ende 2025 zu verlängern, und im Gegenzug wird Malaysia die Visumbefreiung bis Ende 2026 verlängern.

Xi sagte am Mittwoch, beide Seiten sollten die Unterzeichnung des Abkommens über die gegenseitige Befreiung von der Visumpflicht als Gelegenheit nutzen, um den Tourismus, den Jugendaustausch und den lokalen Austausch intensiv voranzutreiben und die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Bildung, Sport, Film und Medien zu vertiefen.

Die beiden Länder haben eine neue Runde der gemeinsamen Forschung zum Schutz der Riesenpandas durchgeführt und außerdem vereinbart, gemeinsam die Aufnahme des Projekts "Löwentanz" in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO zu beantragen.

Erst letzten Monat feierte der chinesische Film "Ne Zha 2" in Malaysia Premiere und stellte dort umgehend neue Kassenrekorde für chinesische Filme auf.

In der jüngsten CGTN-Umfrage äußerten sich 83,6 Prozent der malaysischen Befragten positiv über China. Die Umfrage ergab außerdem, dass 83,8 Prozent der Befragten Interesse daran haben, China zu besuchen oder dort zu studieren.

