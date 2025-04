Die RBI-Aktie überzeugt mit soliden Fundamentaldaten und attraktiver Dividende. Analysten sehen trotz kurzfristiger Schwäche weiteres Potenzial.

Die Raiffeisen Bank International-Aktie zeigt sich aktuell stabil bei 21,56 Euro (Stand: 17. April). Gestern verlor der Titel minimal 0,09 Prozent, doch die langfristige Entwicklung bleibt positiv: Seit Jahresanfang legte das Papier bereits 13,29 Prozent zu, im Jahresvergleich sogar 27,57 Prozent.

Fundamentaldaten überzeugen Analysten

Das Unternehmen punktet mit soliden Kennzahlen:

Attraktives KGV von 6,13

Dividendenrendite von rund 5,1% (1,10 EUR Dividende für 2025)

ESG-Rating von MSCI: A

"Die RBI bietet eine interessante Mischung aus Wert und Dividende", kommentiert ein Marktbeobachter. Kein Wunder, dass die Mehrheit der Analysten (Konsens: "Outperform") das Papier weiterhin positiv sieht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24,58 Euro - ein Potenzial von rund 14 Prozent zum aktuellen Kurs.

Kurzfristige Volatilität, langfristige Chancen

Trotz der positiven Langfristbilanz zeigt die Aktie kurzfristig Schwäche: In den letzten 30 Tagen verlor sie über 10 Prozent. Verantwortlich dafür könnten allgemeine Marktunsicherheiten im Bankensektor sein.

Die kommenden Wochen werden spannend: Am 6. Mai stehen die Q1-Zahlen an. Sollte die RBI hier positive Überraschungen liefern, könnte das den Abwärtstrend stoppen. Die jüngsten Analysten-Upgrades (zuletzt am 11. April) deuten jedenfalls auf weiteres Vertrauen in das Geschäftsmodell hin.

Mit Hauptsitz in Wien ist die RBI vor allem in Zentral- und Osteuropa aktiv - eine Region, die viele Wachstumschancen bietet, aber auch besondere Risiken birgt. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Titel seine aktuelle Konsolidierungsphase beenden kann.

