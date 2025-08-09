Breaking News: NurExone "züchtet" die potentesten Super-Exosomen!

Anzeige / Werbung

Die Methode um Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen zu gewinnen, von NurExone Biologic entwickelt und zum Patent angemeldet, zeigt in einer unabhängigen Studie Daten, die man als Investor nicht zu hoffen gewagt hätte.

Eine heftige Börsenreaktion der Aktie scheint am Montag vorprogrammiert - denn es ist bewiesen, dass das Unternehmen nicht nur ein Pionier sondern auch ein Vorreiter auf den Weg zu einer potentiellen Exosomen-Dominanz sein könnte!

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: NurExone Biologic Inc.) -

TAmiRNA, ein nach ISO 13485 zertifiziertes molekulardiagnostisches Labor aus Wien, führte eine umfassende Analyse der EV-microRNA-Fracht der NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)-Exosomen durch und verglich die Ergebnisse mit Benchmark-Exosomen aus einer kommerziellen Referenzquelle. Basierend auf den Daten von TAmiRNA zeigten bioinformatische Analysen, dass die Exosomen von NurExone mit microRNAs angereichert sind, die wichtige Heilungsfunktionen unterstützen.

Vorweg: NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)-Exosomen weisen ein etwa 1,8-fach höheres neurologisches Potenzial, eine nahezu doppelt so hohe entzündungshemmende Aktivität und eine doppelt so hohe Signalstärke sowohl für die Geweberegeneration als auch für die Wundheilung auf.

NurExones Exosomen zeigen stärkeres Heilungspotenzial als Industriestandard; Unabhängige Studie und Bioanalyse deuten auf effektivere Nervenreparatur und schnellere Wundheilung hin

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) gab heute bekannt, dass eine unabhängige Studie gezeigt hat, dass die von NurExone hergestellten Exosomen einen anerkannten kommerziellen Industriestandard in Bereichen übertreffen, die wichtige Heilungsaufgaben wie Nervenreparatur, Wundheilung, Beruhigung des Immunsystems und Geweberekonstruktion stark unterstützen. Diese erste unabhängige Analyse unterstreicht das große Potenzial der Exosomen von NurExone sowohl für den therapeutischen als auch für den ästhetischen Markt.

"Diese Daten bestätigen, dass die naiven Exosomen, die von unserer US-Tochtergesellschaft ExoTOP Inc. hergestellt werden, eine starke regenerative und therapeutische Wirkung haben. Die mehr als doppelt so hohe Wundheilungsrate im Vergleich zum Branchendurchschnitt deutet auf Anwendungen in der ästhetischen Hautverjüngung, Wundversorgung und orthopädischen Gewebereparatur hin. Durch die Skalierung der Produktion in den USA mit unserem zum Patent angemeldeten 3D-Produktionsverfahren dürfte ExoTOP vielfältige Einnahmequellen generieren und Partnern in der regenerativen Medizin leistungsstarke Exosomen zur Verfügung stellen." - Jacob Licht, Chief Executive Officer von ExoTOP Inc.

"Unsere Exosomen tragen eine komplexe Ladung mit vielfältigem therapeutischen Potenzial und wirken gleichzeitig neuroprotektiv und entzündungshemmend. Diese Kombination ist besonders wirksam im Nervensystem, wo Entzündungen normalerweise die Heilung verhindern. Die Benchmarking-Analyse bestätigt, dass unsere Exosomen auf natürliche Weise eine signifikante Menge der molekularen Signale tragen, die für eine sinnvolle Nervenregeneration erforderlich sind." - Dr. Tali Kizhner, Leiterin Forschung und Entwicklung bei NurExone Biologic.

Besonders wichtig ist, dass diese Exosomen aus NurExones proprietärer Masterzellbank hergestellt wurden, deren Zellen unter streng kontrollierten Bedingungen aufbewahrt werden, um sicherzustellen, dass jede Produktionscharge leistungsstarke Exosomen liefert. Diese Reproduzierbarkeit ist für die klinische Umsetzung und die zukünftige Anwendung am Patienten unerlässlich.

News Fazit:

ExoPTEN von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) wird als eine exosomenbasierte Therapie für schwerwiegende neurologische Indikationen entwickelt. Die sensationellen Erfolge (Sechs von sechs querschnittgelähmten Ratten lernten nach der Verabreichung von ExoPTEN wieder laufen - gleich mehr dazu), die zusehends immer größeres Medienecho hervorrufen (i24NEWS Francais und Heureka Healthcare), fußen vielleicht auch auf der hohen Qualität der hauseigenen Exosomen, dem Träger der siRNA die die Nervenheilung ermöglichen soll!

Aber es ergibt sich nun ein zweiter Aspekt, der einen unmittelbaren Einkommensstrom für NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) eröffnen könnte! Denn wer die besten Exosomen produziert, die sogar auch ohne "Beladung" eine hohe Heilungspotenz aufweisen, der könnte schnell zum Hauptlieferant für die gesamte Exosomen-Industrie werden. Erleichtert wird diese Vision durch den Umstand, dass der künftige Produktionsstandort in den USA liegt und durch die 100%ige Tochter ExoTOP Inc. betrieben wird, die als Quelle eine große Stammzellen-Bank ihr Eigen nennen darf.

Diese News müsste einschlagen wie eine Bombe! Sie rückt NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ein weiteres Stückchen weiter ins Licht der interessierten Marktbeobachter, potenziert durch den geplanten Börsengang an einer der US-Hauptbörsen (NYSE oder Nasdaq). Vielleicht ist dies eine der letzten Chancen noch relativ günstig Aktien dieses beispiellosen Unternehmens zu ergattern, bevor eine massive Neubewertung einsetzt.

Sechs von sechs Ratten (Hochdosisgruppe), deren Rückenmark durchtrennt wurde, lernten nach der Anwendung von ExoPTEN, wieder laufen! New Data from ExoPTEN Preclinical Study Indicates a Significant Walking Quality Improvement in Spinal Cord Injury Model

NurExone Biologic Inc.*

ISIN: CA67059R1091 , WKN: A3DNSU , TSXV: NRX , Valor: 119876063

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ist ein an der TSX-V notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für eine biologisch gesteuerte ExoTherapie unter Verwendung von Exosomen als Medikamentenverabreichungssystem der nächsten Generation entwickelt. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN, zielt auf die neuronale Regeneration und Genesung bei Patienten ab, die eine akute Rückenmarksverletzung erlitten haben.

Bemerkenswert ist, dass ExoPTEN von der Food and Drug Administration den Orphan-Drug-Status erhalten hat, was seine potenzielle Bedeutung für diese Patienten unterstreicht. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz des Technion und der Universität Tel Aviv für die Entwicklung und Kommerzialisierung der Technologie.

Die Eureka Kommission scheint ebenso begeistert:

Eureka wurde bereits 1985 als Vereinbarung zwischen 18 Ländern und der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Marktintegration zu fördern und die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Seitdem hat sich Eureka auf 47 Länder ausgeweitet, die Organisationen mit nationalen Mitteln unterstützen.

Quelle: Börse-Express

Mit Exsosomen Medikamente der Zukunft entwickeln

Exosomen, auf deren Verwendung die Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) basiert, sind Partikel die unter anderem bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen. Eine herausragende Eigenschaft von Exosomen ist, dass sie nach Verletzungen oder in akuten Phasen einer Krankheit körpereigene regenerative Prozesse anregen können. Beispielsweise wurde festgestellt, dass Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen mehrere Prozesse aktivieren, die für die Reparatur von Knochenbrüchen und die Wundheilung wichtig sind. Diese Exosomen sind auch an der Regulation von immunvermittelten Reaktionen und entzündungshemmenden Prozessen beteiligt. Die Exosomenforschung gilt für zahlreiche Erkrankungen als der heilige Gral und darum wird auch viel Kapital investiert:

Roche ( SIX: ROG ) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( NASDAQ: PRTC )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Takeda ( TOKYO: 4502 ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Eli Lilly ( NYSE: LLY ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 20 Mio. USD - bis zu 1,2 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

Nurexone - ExoPTEN Nasenspray heilt Querschnittlämung?

Die Exosomen werden bei der Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) sozusagen als "Träger" verwendet, die modifizierte siRNA in sich haben. Vereinfacht gesagt finden die Exosomen die beschädigten Nervenstränge und die modifizierte siRNA ist für die Heilung verantwortlich.

In präklinischen Tierstudien mit einem vollständig durchtrennten Rückenmark führte die intranasale Verabreichung von ExoPTEN zu einer signifikanten motorischen Verbesserung, sensorischen Erholung und einer schnelleren Wiederherstellung des Harnreflexes.

Funktionswiederherstellung

Das MRI zeigt klar die fast vollständige Wiederherstellung des durchtrennten Rückenmarks. Dies ist auch in einem beeindruckenden Video zu sehen. Die Ratte, der zuvor das Rückenmark durchtrennt wurde, hat nach der Behandlung mit dem ExoPTEN ihre Motorik wieder zurückerlangt.

Fazit:

Würden Sie nicht auch verleitet sein, diese Technologie als Wunder zu bezeichnen, nachdem Sie jetzt das Video und die Fakten kennen. Ich denke schon - aber ein Wunder ist oft nur eine einmalige Sache und NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) arbeitet daran, dieses Wunder beliebig oft reproduzierbar zu machen und ich bin fest davon überzeugt, dass dies gelingen kann und der ExoPTEN zur Standard-Behandlung bei Querschnittslähmung werden kann.

Überlegen Sie selbst, ob die Aussicht auf ein derart beispielloses Verfahren/Medikament nicht das Risiko wert sein könnte, in diesen Pennystock zu investieren!

