Die Hannover Rueck-Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn ein Plus von 12 Prozent. Analysten bewerten das Papier unterschiedlich, während fundamentale Stärken überzeugen.

Die Hannover Rueck-Aktie zeigt sich dieser Tage in ruhigem Fahrwasser. Am gestrigen Donnerstag schloss das Papier bei 278,30 Euro, ein Plus von 1,02 Prozent zum Vortag. Doch der Schein trügt: Seit Jahresanfang legte der Titel bereits über 12 Prozent zu.

Analysten uneins über Bewertung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Hannover Rueck ?

Die Expertenmeinungen gehen derzeit auseinander: Während Barclays am 10. April ein Verkaufsrating aussprach, setzt JP Morgan weiter auf "Buy". Der Konsens der 16 verfolgenden Analysten bleibt mit "Outperform" positiv, das mittlere Kursziel liegt bei 280,88 Euro - nur knapp über dem aktuellen Niveau.

KGV 2025 : 12,66 (prognostiziert)

: 12,66 (prognostiziert) KCV aktuell : 5,91

: 5,91 Marktkapitalisierung: 33,19 Mrd. Euro

Fundamentale Stärken glänzen

Trotz der Seitwärtsbewegung punkten die Hannoveraner mit soliden Fundamentaldaten: Die Umsatzerwartungen wurden in den letzten Monaten mehrfach nach oben korrigiert, das ESG-Rating von MSCI liegt bei exzellenten "A".

Blickt man nach vorn, stehen wichtige Termine an: Am 13. Mai werden die Q1-Zahlen erwartet, die nächste Dividenden-Ausschüttung folgt einen Tag zuvor. Ob der Titel dann aus seiner aktuellen Range ausbrechen kann? Die technischen Indikatoren zeigen mit einem RSI von 45,4 noch Luft nach oben.

Anzeige

Hannover Rueck-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hannover Rueck-Analyse vom 18. April liefert die Antwort:

Die neusten Hannover Rueck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hannover Rueck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hannover Rueck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...