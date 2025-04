Osnabrück (ots) -Peter Maffay, Musiker, riskiert auch mit 75 Jahren beim Toben noch alles. "Vor zwei, drei Tagen haben Hendrikje und ich uns durch die Wohnung gejagt - bis ich gegen eine Tür gelaufen bin. In dem Moment war das für sie und Anouk natürlich ein großer Spaß, die haben sich totgelacht. Die Beule habe ich allerdings noch immer", sagte Maffay der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Gemeinsam mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer (38) schreibt der Musiker Kinderbücher über die gemeinsame Tochter Anouk.Maffay sprach auch über seinen Kult-Song "Es war Sommer", in dem ein 16-Jähriger nach der Nacht mit einer 31-Jährigen zum Mann wird. Er selbst habe sich nach seinem ersten Mal nicht spontan erwachsen gefühlt, sagte Maffay: "Ich glaube, dieses Gefühl von Erwachsenensein hängt nicht von einem einzigen Erlebnis ab. Das ist ein Mosaik von vielen, vielen Einschnitten. Bei mir hatte das mit dem Verlust von Menschen zu tun, mit Brüchen in Beziehungen, Todesfällen in der Familie, Krankheiten und auch mit politischen Vorgängen."Ganz erwachsen, so Maffay, fühle er sich auch mit 75 Jahren nicht. "Ich glaube, ich bin auch heute noch ganz gerne ein Kindskopf. Sicherlich nicht durchgehend, das wäre auch nicht zu ertragen", sagte der Musiker und empfahl seine Haltung zur Nachahmung: "Weil in der Kindlichkeit, in der Unbekümmertheit, eine solche extrem schöne Qualität verborgen liegt, die man nie aufgeben sollte."Auch im Alltag mit seiner sechsjährigen Tochter genieße er ihre Kindlichkeit: "Es ist so faszinierend, wie offen und unbekümmert sie in ihr Leben hineinstapft, weil sie noch keine Verletzungen hat, weil sie noch nie betrogen wurde und nichts Schlimmes erlebt hat. Darin liegt auch unsere Verantwortung: sie davor zu bewahren in einer Welt, die gerade ziemlich aus dem Leim geht."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6015881