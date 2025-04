© Foto: Peter Morgan/AP/dpa

Wir wünschen allen Anlegern entspannte Osterfeiertage! Karfreitag und Ostermontag sind in vielen Ländern bedeutende Feiertage - auch an den Börsen. Wo der Handel ruht und wo trotzdem noch getradet wird.In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), in Großbritannien und an vielen weiteren internationalen Börsenplätzen bleibt der Handel heute und am Ostermontag, den 21. April 2025 ausgesetzt. Für Anleger bedeutet das: Kein Aktienkauf, kein Verkauf, keine Orderausführung - zumindest auf den klassischen Handelsplätzen. Doch es gibt auch Märkte, die geöffnet bleiben. Karfreitag: Nahezu weltweite Handelspause Karfreitag ist einer der wenigen Feiertage, an dem der Aktienhandel auf fast …