Die Welt der Kryptowährungen steht vor einer potenziellen Bedrohung - und ein Unternehmen will diese Gefahr nun konkret messen. Die auf Quantencomputing spezialisierte Forschungs-Firma Project Eleven hat einen außergewöhnlichen Wettbewerb ausgerufen: Den Q-Day Prize. Der erste, der es schafft die Verschlüsselung von Bitcoin auf einem Quantencomputer zu knacken, erhält einen ganzen Bitcoin. Doch was steckt hinter diesem ungewöhnlichen Angebot, und warum ist es so dringend?Bitcoin stützt sich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...