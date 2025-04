Solana Kurs Prognose: Binance-Trader wetten auf zukünftigen SOL-Preis - wie geht es jetzt weiter?

Eines der stärksten Comebacks der vergangenen Woche konnte Solana bieten, denn die Kryptowährung legte in den vergangenen sieben Tagen um über 14 Prozent zu, nachdem der SOL-Token seit Januar 2025 kontinuierlich an Wert verloren hatte. Diese Trendumkehr könnte auf weitere Kursgewinne in baldiger Zukunft hinweisen und die Kryptowährung erneut am Markt festigen.

Darauf wetten zumindest eine Vielzahl an Anleger, die auf der Kryptobörse Binance aktiv sind. Das zeigt unter anderem der Krypto-Experte Ali Martinez, der einen Blick auf das Verhältnis der Long- und Short-Positionen in Bezug auf den SOL-Token geworfen hat.

Über 70 Prozent aller Solana-Nutzer auf Binance sind bullish aufgestellt

Auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) teilte der Krypto-Analyst eine Metrik, die den Stand am vergangenen Mittwoch zeigte: 71,87 Prozent aller SOL-Trader auf Binance sind derzeit als Long-Positionen aktiv, während lediglich 28,13 Prozent eine Short-Position eingegangen sind. Über zwei Drittel der Krypto-Händler gehen also davon aus, dass der Solana Kurs in Zukunft weiter steigen wird.

Dieses bullishe Verhalten dürfte auch mit der jüngsten Vergangenheit des SOL-Tokens zusammenhängen: Noch im Januar wurde die Kryptowährung zu einem Preis von über 260 US-Dollar gehandelt, während der Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 134 US-Dollar lag. Es ist also ein großes Potenzial für kommende Kursgewinne vorhanden und einige Experten gehen davon aus, dass noch im laufenden Jahr ein weiteres Allzeithoch erreicht werden könnte.

https://twitter.com/ali_charts/status/1912838955734806703

Doch nicht nur die preisliche Entwicklung könnte für das Solana-Ökosystem in den kommenden Monaten wichtig sein: Die Kryptobörse Coinbase hatte gestern in einem Tweet angekündigt, dass die hauseigene Solana-Infrastruktur merklich verbessert wurde. So soll diese jetzt eine höhere Skalierung bieten, noch schneller arbeiten und gleichzeitig wesentlich stabiler agieren. Dies soll garantieren, dass das Solana-Netzwerk auch in Zukunft den kommenden Aufgaben gewachsen ist.

Seit Ende 2023 konnte die Solana-Blockchain einen merklichen Anstieg bei den Nutzerzahlen verzeichnen, die aufgrund der erstarkten Nachfrage bezüglich der Solana-Meme-Coins in die Höhe geschossen waren. Gerade diese Meme-Coin-Projekte waren auch der Hauptgrund dafür, dass der SOL-Preis von 30 US-Dollar im Oktober 2023 auf über 200 US-Dollar im Januar 2024 und über 260 US-Dollar im Januar 2025 stieg.

Allerdings sorgte die hohe Nachfrage auch für Probleme und es kam immer wieder zu Störungen oder Verspätungen bei Transaktionen über die Blockchain. Um diesem Problem entgegenzuwirken, arbeitet derzeit ein engagiertes Team an Solaxy ($SOLX) - der weltweit ersten Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain. Dies soll die Überlastung des SOL-Netzwerks reduzieren und langfristig das Skalierungsproblem lösen.

Nicht nur für Meme-Coins geeignet: Solaxy setzt auf Multi-Chain-Ansatz

Als Layer-2-Lösung für Solana setzt das Solaxy-Projekt auf die moderne Rollup-Technologie, die eine Vielzahl an Transaktionen auf einmal bewältigen kann. Gleichzeitig sollen weiterhin die vielen Vorteile der Solana-Blockchain - Geschwindigkeit, Sicherheit und geringe Gebühren - genutzt werden, um die bestmöglichen Voraussetzungen für die eigenen Nutzer zu schaffen.

Außerdem ist ein Multi-Chain-Ansatz geplant: Neben Solana soll auch Ethereum Zugriff auf die Solaxy-Technologie erhalten. Damit sollen SOLX-Anleger Zugriff auf den großen DeFi-Bereich des Ethereum-Ökosystems bekommen, was den allgemeinen Nutzen des Solaxy-Projekts erhöht.

Erfahre alles zur neuen L2-Lösung Solaxy!

Der Vorverkauf des nativen SOLX-Tokens der L2-Lösung läuft bereits seit einigen Wochen - und ist bereits jetzt ein riesiger Erfolg. Denn mittlerweile wurden über 30 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Dies dürfte unter anderem auch darauf zurückzuführen sein, dass die SOLX-Token im Augenblick zu einem Preis von 0,001698 US-Dollar angeboten werden und direkt in einem Presale-Staking-Programm genutzt werden können.

Letzteres bietet heute eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 133 Prozent und garantiert gerade frühzeitigen Anlegern so ein erstes passives Einkommen, bevor der SOLX-Token überhaupt am Markt gehandelt werden kann. Wer noch heute in den Solaxy Coin investieren möchte, kann diesen bequem per Kreditkarte erwerben oder mit SOL, ETH oder BNB zahlen.

Kaufe SOLX-Token im Vorverkauf!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.