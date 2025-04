Bitcoin Kurs Prognose: 110.000 US-Dollar und mehr pro BTC-Token, wenn dieses Muster durchbrochen wird

Noch immer warten viele Anleger darauf, dass Bitcoin erneut durchstartet. Denn in den vergangenen Wochen bewegte sich - mit einigen wenigen Ausnahmen - der BTC-Kurs in einem festgesetzten Rahmen. So orientierte sich die größte Kryptowährung der Welt stark am Preis von etwa 83.000 US-Dollar und konnte immer nur kurzfristig in die eine oder andere Richtung ausbrechen, bevor eine erneute Anpassung an diese Marke folgte.

Dies könnte sich jedoch bereits in den kommenden Wochen ändern, wenn der technische Indikator EMA50 (Exponential Moving Average) vom Bitcoin Kurs durchbrochen wird. Das behauptet zumindest ein Krypto-Experte in seiner aktuellen Analyse.

'Schwaches Hoch' bei 110.000 US-Dollar: Explodiert der BTC-Kurs bald?

In seiner Analyse des BTC-Kurses der vergangenen Monate warf der Krypto-Experte "Crypto Caesar" einen Blick auf den EMA50-Indikator in Verbindung mit einem abfallenden Keilmuster. Die Zusammenarbeit dieser beiden Indikatoren zeigt, wie stark laut dem Analysten der Bitcoin Kurs steigen könnte, wenn er zuvor aus diesen Mustern ausbrechen wird.

So hat der Experte nämlich als "schwaches Hoch" die Marke von 110.000 US-Dollar ausgemacht, die der BTC-Token innerhalb kürzester Zeit nach dem Ausbruch aus dem aktuellen Muster erreichen könnte. Möglich wäre dann sogar ein noch höheres Allzeithoch in den kommenden Monaten. Wie schnell dieser Kursanstieg allerdings erreicht wird - oder wann ein entsprechender Ausbruch überhaupt realistisch ist - verrät "Crypto Caesar" allerdings nicht.

Bitcoin hatte zuletzt mit starken Abverkäufen zu kämpfen: Während die Marktkapitalisierung noch im Januar 2025 bei über 2 Billionen US-Dollar lag, fiel sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf 1,68 Billionen US-Dollar bei einem Preis von 84.680 US-Dollar pro BTC-Token. Damit liegt die erste Kryptowährung der Welt auch weiterhin weit unter dem aktuellen Allzeithoch, das im Januar 2025 zuletzt auf über 108.780 US-Dollar geklettert war. Sollte der Krypto-Analyst jedoch mit seiner Einschätzung recht behalten, könnten wir noch im Frühling oder spätestens im Sommer des laufenden Jahres ein neues Allzeithoch sehen.

Bereits seit einiger Zeit weisen immer mehr Krypto-Experten zudem darauf hin, dass der BTC-Token langfristig in noch wesentlich höhere Preisregionen vordringen könnte. Die Entwickler des weltweit ersten Bitcoin-Meme-Tokens BTC Bull gehen sogar davon aus, dass der BTC-Token in Zukunft die Marke von 250.000 US-Dollar überschreiten wird. Um dies zu feiern, verschenken Sie regelmäßig Bitcoin Airdrops an ihre Anleger - und zwar immer dann, wenn der BTC-Kurs einen festgelegten Meilenstein überschreitet.

So profitieren BTCBULL-Anleger von einer potenziellen BTC-Kursexplosion

Als weltweit erster Bitcoin-Meme-Coin fokussiert sich der BTCBULL-Token voll und ganz auf das BTC-Ökosystem und ist zudem eng an den Erfolg der weltweit größten Kryptowährung gekoppelt. Anleger erhalten zum Beispiel dann BTC-Airdrops, wenn der Kurs des Bitcoins die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar zum ersten Mal überschreitet.

Ebenfalls interessant ist der Mechanismus, der automatisch Anteile des BTCBULL-Gesamtvolumens verbrennt - und zwar immer dann, wenn das alte Allzeithoch um weitere 25.000 US-Dollar überschritten wurde. Dies soll langfristig für eine Preisstabilität des jungen BTC Bull Coins sorgen, indem eine künstliche Verknappung am Markt geschaffen wird. Davon profitieren können primär BTCBULL-Investoren, da der Preis nach jeder Verbrennung steigen dürfte.

Besuche den Vorverkauf von BTC Bull für weitere Informationen!

Im Augenblick befindet sich der BTCBULL-Token in der Vorverkaufsphase und wird zu einem fixen Preis von 0,002465 US-Dollar angeboten. Allerdings wird bereits im Laufe des heutigen Tages der nächste Preismeilenstein erreicht, sodass Investoren, die von diesem Preis noch profitieren möchten, nicht allzu lange mit dem Kauf warten sollten.

Auch das erste Presale-Staking-Programm ist bereits für BTCBULL-Anleger aktiv. Wer sich noch heute für den Kauf und das Festsetzen der BTC Bull Coins entscheidet, erhält eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 86 Prozent. Dieser erste Staking-Pool wird ganze zwei Jahre lang aktiv bleiben und soll gerade frühzeitigen Investoren ein erstes passives Einkommen garantieren.

Kaufe jetzt BTCBULL-Token im Presale!

