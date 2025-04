Baierbrunn (ots) -Wetter, Puls, Notfälle: Wer eine Bergtour plant, sollte einiges beachten, um sicher wieder unten anzukommen. Die aktuelle Ausgabe des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" zeigt im Überblick, was Sie beachten müssen:Anforderungen an alle anpassen! Es gilt: Die Anforderungen der Tour müssen sich am schwächsten Teilnehmenden orientieren. Hat jemand eine Vorerkrankung, die unterwegs zum Problem werden könnte, vorher ärztlich abklären!Achtung, Altschnee! Auch in den Sommermonaten liegt schattenseitig und da, wo die Sonne nicht hinscheint, häufig Altschnee. Rutscht man aus, können sie sich in lebensgefährliche Rutschbahnen verwandeln.Puls berücksichtigen: Der ungefähre Wohlfühlpuls während der Tour liegt bei etwa 180 minus Lebensalter. Bei Vorerkrankungen vor der Tour ärztlichen Rat einholen.Zeitbedarf einschätzen: Überschätzen Sie sich und Ihre konditionellen Fähigkeiten nicht. Planen Sie ausreichend Zeitpuffer ein, besonders, wenn Sie nur selten in den Bergen unterwegs sind.Auf den Notfall vorbereiten: Nehmen Sie immer ein kleines Erste-Hilfe-Set mit. Falls Ihre Gruppe die Tour nicht fortsetzen kann: Notruf absetzen. Für den Notfall unterwegs ist die kostenlose EU-SOS-App hilfreich.Was Sie sonst noch beachten sollten, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der "Apotheken Umschau" 4B/2025.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 4B/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6015916