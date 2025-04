DJ PTA-DD: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Innsbruck (pta000/18.04.2025/09:26 UTC+2) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Hanno Ulmer 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsratsvorsitzender der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft b) LEI 5299003ATVTQVPTW4735 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Anleihe Instruments Kennung AT0000A3J6L6 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 98,125 250.000 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 98,125 250.000 EUR e) Datum des Geschäfts 17.04.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Anleihe Instruments Kennung AT0000A3H8E9 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 100,125 250.000 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 100,125 250.000 EUR e) Datum des Geschäfts 17.04.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

Aussender: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
ISIN(s): AT0000A3H8E9 (Anleihe) AT0000A3J6L6 (Anleihe)

