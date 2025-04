Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -https://www.xlence.comXlence, ein internationaler CFD-Broker mit einer wachsenden Präsenz in den MENA-Ländern und Asien, hat offiziell die Xlence Academy (https://www.xlence.com/en/education/) ins Leben gerufen, ein mehrsprachiges Lehrportal für Trader zum Studium von Forex-Konzepten und -Trading-Taktiken.Die Xlence Academy wurde gegründet, um Bildung zu vermitteln, die die Entwicklung von Tradern effizient fördert. Dies wird durch praktische, fachlich orientierte Kurse unterstützt, die nicht nur theoretisch, sondern auf allen Ebenen anwendbar sind.Strukturiertes Lernen für Trader jedes NiveausDie Xlence Academy zielt auf die steigende Nachfrage nach klarem, praktischem Unterricht ab und bietet ein Bildungssystem, das Trader von grundlegenden Konzepten zu fortgeschrittenen Strategien führt. Die Akademie hilft Nutzern mit dem Trading zu beginnen (https://my.xlence.com/registration) oder ihre Fähigkeiten zu verbessern, indem sie die langfristige Entwicklung von Fähigkeiten fördert, um Vertrauen und Sicherheit beim Lernen aufzubauen.Die wichtigsten Merkmale der Xlence Academy:- Einführung in den Forex-Markt Mit den Themen Ausführung, Auftragsklassifizierung und Währungspaare werden die Grundsätze des Forex-Marktes behandelt.- Fundamentalanalyse Trader lernen, wie sie Wirtschaftsdaten, Zentralbankpolitik und Weltnachrichten in Ihre Handelsentscheidungen einbeziehen können, indem sie verstehen, wie sie das Marktverhalten beeinflussen und Handelsmöglichkeiten bieten.- Technische Analyse Untersuchen von Preisaktionstechniken, technischen Indikatoren und Chartmustern, um Einstiegs- und Ausstiegspositionen zu definieren.- Trading-Strategien Selbstvertrauen entwickeln mit methodischen Strategiekursen zu Risikomanagement, Trendverfolgung und Breakout-Ansätzen für verschiedene Marktsituationen.Mehr als Bildung: eine Basis für ErfolgDie Akademie bietet eine zuverlässige Grundlage, die auf Expertenwissen und praktischer Anwendung in einem Marktumfeld basiert, in dem Handelsfehler teuer werden können.Die Akademie hilft Tradern, die psychologische Disziplin und das Risikobewusstsein zu entwickeln, die für den Erfolg erforderlich sind, indem sie einen systematischen Weg vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenniveau bietet. Dieser allumfassende Ansatz spiegelt den Grundsatz von Xlence wider, dass Verständnis, Beständigkeit und kontinuierliches Lernen die Grundlagen für langfristigen Erfolg sind.Xlence gibt Tradern die Werkzeuge an die Hand, um ihre Reise selbst in die Hand zu nehmen, klügere Entscheidungen zu treffen und durch die Akademie aus einer starken Position heraus mit den internationalen Märkten zu interagieren.Informationen zu XlenceXlence ist ein internationaler CFD-Broker, der sich darauf konzentriert, durch Transparenz, Innovation und globalen Marktzugang ein umfassendes Trading-Erlebnis zu bieten. Mit einer bedeutenden Präsenz in der MENA-Region und in Asien ist das Unternehmen bestrebt, die vielfältigen Bedürfnisse moderner Trader zu erfüllen und dabei die höchsten ethischen Standards einzuhalten.Weitere Informationen finden Sie unter www.xlence.com und in unseren kostenlosen Bildungsressourcen, die Ihren Handelserfolg unterstützen. Wir möchten Sie ermutigen, diese Ressourcen zu nutzen und ein gut informierter und strategischer Trader zu werden.Trading mit Xlence - Trading mit ErfolgDer Handel ist mit Risiken verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren. Sie sollten sich überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.info@xlence.comMedienkontakt:Nicolas Georgiouinfo@xlence.com+357 96199856Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2606624/Xlence_Dark_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xlence-fuhrt-die-xlence-academy-ein-um-tradern-beim-lernen-und-wachsen-zu-helfen-302432346.htmlOriginal-Content von: Xlence, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178427/6015962