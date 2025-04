© Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press Wire

"Aktiensparer werden ausgelöscht", warnt Rich Dad-Autor Robert Kiyosaki. Er sieht den US-Dollar vor dem Aus - und empfiehlt Bitcoin, Gold & Silber als letzte Rettung vor dem Finanzcrash.Robert Kiyosaki, Autor des Bestsellers Rich Dad Poor Dad und bekannt für seine provokanten Finanzthesen, warnt erneut vor einem drohenden Kollaps des US-Dollars. In einem X-Post äußerte er scharfe Kritik am globalen Finanzsystem - und empfiehlt Anlegern einen radikalen Strategiewechsel. [twitter]1911409050815693069[/twitter] Laut Kiyosaki wird der US-Dollar gezielt entwertet. Zentralbanken wie die Fed, die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan seien Teil einer "globalen finanziellen …