Autonome Systeme verändern die Kriegsführung - leiser, präziser und mit deutlich weniger Risiko für Menschenleben. Während Deutschland beim Thema Kampfdrohnen lange gezögert hat, setzt nun auch die Bundeswehr auf moderne Robotertechnik. Ein US-Spezialist, der bereits in der Ukraine aktiv ist, rückt dabei verstärkt in den Fokus - politisch wie an der Börse.Zum Portfolio des US-Spezialisten zählen heute Kamikazedrohnen, Sprengstoffroboter sowie Systeme zur Schwarmsteuerung und autonomen Zielerfassung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...