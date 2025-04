Anzeige / Werbung

Die Aktie von 3M Co. (ISIN: US88579Y1010) steht aktuell vor einer wichtigen charttechnischen Weichenstellung. Nachdem der Kurs in den letzten Wochen deutlich korrigierte, zeigt sich nun im Bereich von rund 130 USD eine spannende Stabilisierung. Anleger sollten jetzt genau hinschauen, denn die nächsten Tage könnten über die mittelfristige Kursentwicklung entscheiden. Zuletzt scheiterte 3M an der 50-Tage-Linie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...