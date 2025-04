Der zum Stellantis-Konzern gehörende Carsharing-Anbieter Free2move erweitert seine Elektroflotte in Amsterdam. In der niederländischen Metropole sind ab sofort 50 Opel Mokka Electric Teil der Free2move-Flotte. In Amsterdam setzt Free2move nach eigenen Angaben nur Elektroautos für sein Carsharing ein. Das bleibt auch mit der jüngsten Erweiterung der Flotte so, denn der Mokka Electric von Opel ist rein elektrisch angetrieben. Das kleine SUV gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...