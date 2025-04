News von Trading-Treff.de Für die Plug Power scheint es bald zu heißen, dass das Unternehmen die Sachen packen kann. Am Donnerstag ging es für das Papier an den Märkten noch einmal -1,8 % nach unten. Die Aktie hat damit einen Kurs in Höhe von 0,79 Euro erreicht. Der Kurs ist lächerlich niedrig, der gesamte Marktwert des Unternehmens liegt damit inzwischen bei unter 770 Millionen €. Das hat auch eine Konsequenz bei der Beurteilung durch institutionelle ...

