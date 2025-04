News von Trading-Treff.de Xiaomi zeigt sich wieder etwas stärker erholt. Die Notierungen sind am Donnerstagabend immerhin um 1,4 % geklettert. Dabei ist die Aktie auf 4,71 € nach oben gelaufen. Dies betrifft den Börsenplatz in München, wobei an anderen Börsenplätzen sogar teils noch leicht höhere Kurse gemessen worden sind. Das alles zeigt: Generell ist der Aufwärtstrend der Aktie nur mäßig gefährdet. Tatsächlich ist der so genannte GD 100 als Indikator ...

