Tineco hat den Deutschlandstart seiner neuen Flaggschiff-Produkt-Serie, FLOOR ONE S9 Artist, mit einem exklusiven Hands-on-Event am 16. April 2025 in der "Sturmfreien Bude" in Hamburg gefeiert. Über 30 Gäste darunter Content Creators, Technik- und Lifestyle-Journalist:innen, Familien mit Kindern und sogar ein Hund konnten die smarten Reinigungsgeräte von Tineco in einem realitätsnahen Umfeld live erleben.

Im Mittelpunkt stand das Selberausprobieren: Die Gäste erwarteten liebevoll inszenierte Teststationen, die typische Alltagssituationen nachbildeten. Darunter: eine Wanne mit Matsch und Gummistiefeln, eine Umtopfstation mit Blumen und Erde, ein nicht abgeräumter Geburtstagstisch mit Krümeln, eine Videoabend-Ecke mit Chips und verschüttetem Wein sowie verschiedene Küchenszenen mit Mehl, Linsen, Milch und vielem mehr.

Vor Ort konnten die Gäste drei Geräte Serien von Tineco selbst testen: die neuen FLOOR ONE S9 Artist Serie, den PURE ONE STATION 5 sowie den Teppichreiniger CARPET ONE Cruiser. Das interaktive Erlebnis überzeugte nicht nur durch die Leistung, sondern auch durch die einfache Handhabung und das durchdachte Design der Geräte.

Das Format ermöglichte authentische Eindrücke und reichlich kreativen Content für Social Media und machte den Produktlaunch zu einem echten Markenerlebnis.

Pressevertreter:innen und Creator, die nicht am Event teilnehmen konnten, aber Interesse an einem Produkttest oder einer Kooperation haben, können sich jederzeit gerne an unser PR-Team wenden.

Anlässlich des Launches möchte Tineco allen, die die neue FLOOR ONE S9 Artist Serie auch einmal ausprobieren wollen, die Möglichkeit dazu geben.

Unter Eingabe des Codes TINEVENTDE (gültig bis 30. April) im Tineco Store und bei Amazon erhalten Kund:innen das Produkt zum Einführungspreis von 799 Euro! Auf allen anderen Plattformen ist der Rabatt direkt verfügbar.

FLOOR ONE S9 Artist

Tineco Shop: https://bit.ly/42bI4c6

Amazon: https://amzn.to/4j3sC7Q

Otto: https://otto.me/3RU1CeU (FLOOR ONE S9 Artist Premium)

Mediamarkt.de: https://bit.ly/4iAvCYx (FLOOR ONE S9 Artist Premium)

Mediamarkt.at: https://bit.ly/3RjfOhu (FLOOR ONE S9 Artist Premium)

PURE ONE Station 5

Tineco Shop: https://bit.ly/44pEVa0 (PURE ONE Station 5 Plus)

Amazon: https://amzn.to/42bUGA2 (PURE ONE Station 5 Plus)

Otto: https://otto.me/3RPnZ5j

Cyberport: https://bit.ly/3YxDjHo

QVC: https://bit.ly/4lsGrhX

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

