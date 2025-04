Der Tastaturschalter-Spezialist Cherry SE (DE000A3CRRN9) bringt mit dem "MX Northern Light" einen neuen limitierten Schalter auf den Markt, der speziell für Tastatur-Enthusiasten entwickelt wurde. Die gestern vorgestellte Neuheit soll laut Unternehmensangaben das bisher reibungsloseste Tipperlebnis bieten, das der Hersteller je konstruiert hat.

Cherry setzt auf Community-Feedback

Während viele Hersteller auf die Gaming-Massenware setzen, geht Cherry mit dieser Edition einen anderen Weg. Der neue Schalter wurde offenbar in enger Abstimmung mit der Keyboard-Community entwickelt - ein kluger Schachzug, denn dieser Markt ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen. Bemerkenswert ist das polierte Obergehäuse kombiniert mit einem blauen Unterteil - ein Design, das nicht nur funktional, sondern auch optisch überzeugen soll.

Die Schalter werden mit der neuesten MX2A-Technologie ausgeliefert, inklusive werksseitig aufgetragenem Premium-Schmiermittel und einer geräuschdämpfenden Federführung. Die bewährte Gold-Crosspoint-Technologie soll zudem eine Haltbarkeit von über 50 Millionen Anschlägen gewährleisten - ein beeindruckender Wert, der allerdings bei modernen Premiumschaltern inzwischen zum Standard gehört.

CherryCorp stärkt das Enthusiasten-Segment

Zum Preis von knapp 30 Dollar für ein 36-teiliges Schalter-Kit ist der Northern Light kein Schnäppchen, sondern positioniert sich klar im Premium-Segment. Zusätzlich wird ab Mai ein Bundle mit der K5V2-Tastatur und dem GP6-Mauspad für rund 130 Dollar erhältlich sein.

Die Frage bleibt, ob Cherry mit dieser limitierten Edition den wachsenden Markt der Tastatur-Enthusiasten erfolgreich ansprechen kann. Die Konkurrenz in diesem Segment ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen, und viele kleinere Hersteller haben sich mit innovativen Designs bereits eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Für Aktionäre des in Auerbach in der Oberpfalz ansässigen Unternehmens ist dieser Vorstoß jedenfalls ein positives Signal: Cherry sucht offenbar aktiv nach neuen Wachstumssegmenten und spricht gezielt anspruchsvolle Kundengruppen an, die bereit sind, für Qualität und Exklusivität einen höheren Preis zu zahlen.

