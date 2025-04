FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 2. Mai 2025





MONTAG, DEN 21. APRILTERMINE UNTERNEHMEN---

TERMINE KONJUNKTUR

16:00 USA: Frühindikator 3/25



HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"



AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet



DIENSTAG, DEN 22. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung

17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

22:05 USA: Capital One Financial, Q1-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen

22:15 USA: Tesla, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen

USA: Quest Diganostic, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Index Verbrauchervertrauen 4/25

10:00 POL: Industrieproduktion 3/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 3/25

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (vorläufig) 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 4/25

12:00 EUR: Bundesbank, Monatsbericht 4/25

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 4/25 15:00 USA: IWF Ausblick Wirtschaft weltweit

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/25 (vorläufig)



MITTWOCH, DEN 23. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz

07:15 LUX: Eurofins Sientific, Q1-Umsatz

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

08:15 SWE: Investor AB, Q1-Zahlen

09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung

10:00 CHE: Sulzer, Hauptversammlung

10:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung

11:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung

12:30 USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q1-Zahlen

13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q1-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung

14:00 USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

15:00 USA: Eaton, Hauptversammlung

15:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung

16:00 USA: Cigna, Hauptversammlung

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz (18.30 h Call)

18:00 ITA: Saipem, Q1-Zahlen

22:00 USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

22:00 USA: ResMed, Q3-Zahlen

22:00 USA: Lam Research, Q3-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q1-Zahlen



CHN: BYD, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 4/25

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 3/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Bauproduktion 2/25

12:00 EUR: EZB Wage Tracker (TBC)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 3/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 3/25

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

CHN: Messe Auto Shanghai 2025, Shanghai



DONNERSTAG, DEN 24. APRILTERMINE UNTERNEHMEN06:30 CHE: SGS, Q1-Umsatz06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz07:00 CHE: Vontobel, Q1-Umsatz07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen07:00 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen07:00 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen07:00 BEL: Orange, Q1-Zahlen07:15 CHE: SNB, Q1-Zahlen07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen07:30 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Zahlen07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen07:30 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz08:00 GBR: Asos plc, Halbjahreszahlen08:00 GBR: Relx, Q1-Umsatz08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q1-Zahlen08:00 GBR: Anglo American, Q1-Umsatz08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz08:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen09:00 FRA: Kleppiere, Hauptversammlung10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung11:00 BEL: UCB, Hauptversammlung11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen12:30 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen12:30 USA: Valero Energy, Q1-Zahlen12:30 USA: Hasbro, Q1-Zahlen12:55 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen13:00 USA: American Airlines Group, Q1-Zahlen13:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen14:00 FRA: Engie, Hauptversammlung14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung14:30 FRA: AXA, Hauptversammlung15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung17:40 FRA: Michelin, Q1-Umsatz17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz18:00 FRA: Accor, Q1-Umsatz18:05 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen22:05 USA: Verisign Inc., Q1-Zahlen22:05 USA: Intel, Q1-Zahlen22:05 USA: Alphabet, Q1-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 4/2507:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/2507:00 FIN: Erzeugerpreise 3/2508:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/25 (endgültig)08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/2509:00 ESP: Erzeugerpreise 3/2510:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 4/2510:00 POL: Arbeitslosenquote 3/2514:30 USA: CFNA-Index 3/2514:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/25 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)15:00 BEL: Geschäftsklima 4/2516:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/2518:30 USA: IWF und Weltbank, Frühjahrstagung, G-20-PressekonferenzSONSTIGE TERMINEDEU: Beginn der Verbrauchermesse «Hanseschau Wismar» (bis 27.4.2025)ZAF: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Südafrika, Pretoria

FREITAG, DEN 25. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Südzucker, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q1-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Palfinger, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung

10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung

13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung

15:00 NLD: Signify, Hauptversammlung

15:00 USA: Steel Dynamics, Hauptversammlung

15:30 USA: Stanley Black & Decker, Hauptversammlung

16:00 USA: Abbott Laboratories, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 4/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/25

08:00 DEU: Staatsquote: Verhältnis der Staatsausgaben zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland und der EU, 1991-2024

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 02/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 4/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/25

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/25 (endgültig) 17:30 USA: IWF und Weltbank, Frühjahrstagung, IMFC-Pressekonferenz

HINWEIS

AUS: Feiertag, Börse geschlossen





MONTAG, DEN 28. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Strabag, Jahreszahlen

07:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz und 10.00 h Hauptversammlung 07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (detailliert)

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Erzeugerpreise 3/25

09:00 CHE: SNB Finanzierungsrechnung Schweiz

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 3/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/25



SONSTIGE TERMINE

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

DIENSTAG, DEN 29. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

06:45 ESP: BBVA, Q1-Zahlen

06:55 DEU: Stratec, Jahreszahlen

07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 11.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen (9.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Hellofresh, Q1-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Rexel, Q1-Umsatz

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q1-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen (9.00 h Pk)

08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Q1-Umsatz

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Flatexdegiro, Pk zu den Q1-Zahle

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung

10:30 AUT: Verbund, Hauptversammlung

11:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen

11:00 DEU: Bertelsmann Stiftung, Jahres-Pk, Gütersloh

12:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung

12:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung

12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung

13:00 SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen

13:00 USA: Altria Group, Q1-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

13:15 USA: Paypal, Q1-Zahlen

13:30 CHE: VAT, Hauptversammlung

14:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Analystenkonferenz

15:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung

15:00 USA: American Express, Hauptversammlung

16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung

18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz

19:00 USA: IBM, Hauptversammlung

20:00 USA: Meta, Hauptversammlung

22:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen

22:00 USA: Booking, Q1-Zahlen

22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen

22:00 USA: Snap, Q1-Zahlen

22:00 USA: First Solar, Q1-Zahlen

22:00 USA: Edison International, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mondelez, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: A1 Group (Telekom Austria), Q1-Zahlen

DEU: Funkwerk AG, Geschäftsbericht 2024

USA: Paccar, Q1-Zahlen

USA: Universal Music Group, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Jetblue Airways, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Handelsbilanz 3/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 3/25

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 5/25

09:00 ESP: BIP Q1/25 (vorab)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 4/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/25

10:00 ITA: Economic-Sentiment 4/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 3/25

11:00 BEL: BIP Q1/25 (vorab)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/25 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/25

11:00 EUR: Industrievertrauen4/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 3/25 (vorab)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/25



HINWEIS

JPN: Feiergag, Börse geschlossen



MITTWOCH, DEN 30. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen

06:30 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen

06:30 CHE: Schindler, Q1-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q1-Umsatz

07:00 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

06:55 DEU: Kion, Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q1-Zahlen (9.15 h Pk, 8.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Alzchem, Q1-Zahlen

07:00 DEU: DHL Group, Q1-Zahlen (8.30 h Pk)

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Nexans, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

07:15 AUT: AMS Osram AG, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Intershop, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz

07:30 NLD: Adyen, Q1-Umsatz

08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q1-Produktionsbericht

08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz

08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Stellantis, Q1-Umsatz und Absatzzahlen

09:00 DEU: Sandoz, Q1-Umsatz

08:15 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

08:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen

09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung

10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung

10:00 DEU: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank), Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen

10:00 ITA: Prada, Hauptversammlung

10:30 FRA: EssilorLuxottica, Hauptversammlung

10:30 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung

10:30 DEU: Hapag-Lloyd Hauptversammlung, Hamburg

11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung

11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung

12:30 GBR: Unilever, Hauptversammlung

12:30 USA: International Paper, Q1-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen

14:00 USA: Moderna, Hauptversammlung

14:30 FRA: Sanofi, Hauptversammlung

14:30 USA: Coca-Cola, Hauptversammlung

15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung

15:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung

22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen

22:00 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:00 USA: Meta, Q1-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Prada, Q1-Umsatz

USA: Meta-Entwicklerkonferenz F8, San Jose



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 3/25

01:50 JPN: Industrieproduktion 3/25 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25

07:00 CHN: Wohnungsbaubeginne 3/25

07:00 CHN: CI-Index: Frühindikatoren 2/25 (endgültig)

07:30 FRA: BIP Q1/25 (vorab)

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 3/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

09:00 CZS: BIP Q1/25 (vorab)

09:00 AUT: BIP Q1/25

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 4/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 4/25

10:00 CHE: UBS-CFA Index 4/25

10:00 POL: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 4/25 10:00 DEU: BIP Q1/25 (vorab)

10:00 ITA: BIP Q1/25 (vorab)

10:30 PRT: BIP Q1/25 (vorab)

11:00 EUR: BIP Q1/25 (vorab)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 4/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 3/25

14:00 DEU: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 4/25

14:30 USA: BIP Q1/25 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/25 (vorab)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 4/25

16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 3/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 3/25



DONNERSTAG, DEN 1. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Q1-Umsatz

08:00 GBR: LSE, Q1-Zahlen

12:00 GBR: Linde, Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 12:30 USA: Moderna, Q1-Zahlen

12:45 USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen

13:00 USA: Biogen, Inc., Q1-Zahlen

13:00 USA: American International Group, Q1-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q1-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q1-Zahlen

22:15 USA: Juniper Networks, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Baxter International, Q1-Zahlen

USA: KKR & Co, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 4/25



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (endgültig) 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 3/25

08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 3/25

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 3/25

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 4/25



HINWEIS

DEU / AUS / CHE / DNK / NOR / ITA / SWE / FIN / BEL / ESP / FRA / LUX / NLD / PRT / RUS / HKG / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

FREITAG, DEN 2. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (8.00 h Analysten- und Pressekonferenz, 10.00 Hauptversammlung) 07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Q1-Zahlen

08:00 SCO: Natwest, Q1-Zahlen

10:00 DEU: DHL, Hauptversammlung

11:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung

12:30 USA: Cigna, Q1-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 3/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

08:30 CHE: BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q1/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRC: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 3/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 3/25

12:00 PRT: Industrieproduktion 3/25

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 4/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/25 (endgültig)

HINWEIS

RUS/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen



