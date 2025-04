© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa

Der jüngste Ausverkauf an den US-Börsen hat die erfahrensten Prognostiker auf dem falschen Fuß erwischt. Mindestens ein Dutzend führender Investmenthäuser haben ihre Jahresendziele für den S&P 500 drastisch gesenkt. Grund für die plötzliche Kehrtwende sind die aggressiven Zollpläne von US-Präsident Donald Trump, die nach Ansicht vieler Analysten das Potenzial haben, die Wirtschaft der Vereinigten Staaten in eine Rezession zu stürzen. Noch Anfang des Monats lag das mittlere Kursziel für den S&P 500 laut MarketWatch-Umfrage bei rund 6.600 Punkten. Nur zwei Wochen später notiert dieser Konsens bei 5.950 Punkten - ein Rückgang von fast zehn Prozent. Zum Handelsschluss am Dienstag stand der …