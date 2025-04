WASHINGTON (dpa-AFX) - Auch mehr als fünf Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie ist immer noch unklar, ob das Virus von Tieren auf Menschen übergesprungen ist oder aus einem Labor in China stammt - das Weiße Haus stützt nun mit einer neuen Webseite die Labortheorie. Die Seite, die einem Plakat für einen Hollywoodfilm ähnelt, zeigt in Großbuchstaben den Titel Lab Leak - also Labor-Leck. Zwischen den beiden Worten steht ein entschlossen wirkender US-Präsident Donald Trump. Unter dem Titel steht handschriftlich: "Die wahren Ursprünge von Covid-19"

Auf der Seite wird Medien, Politikern, Gesundheitsbehörden und dem berühmten US-Immunologe Anthony Fauci vorgeworfen, die Theorie eines natürlichen Ursprungs des Virus verbreitet zu haben. Es gebe aber viele Hinweise, dass das Virus aus einem Labor in der chinesischen Metropole Wuhan stamme. Die Erklärung auf der Webseite kommt in einer Zeit großer Spannungen zwischen der Trump-Regierung und Peking. Zugleich werden auf der Webseite die wichtigsten Regeln aus der Corona-Zeit wie Abstandhalten und Maskentragen sowie die Lockdowns als falsch kritisiert.

Neuer CIA-Chef und Repräsentantenhaus urteilen ähnlich

Schon im Januar hatte der neue Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, John Ratcliffe, als eine seiner ersten Amtshandlungen die Einschätzung seiner Behörde zum Ursprung des Coronavirus geändert. Diese geht nun von einer Laborpanne aus. Die CIA schätze mit geringem Vertrauen ein, dass ein forschungsbedingter Ursprung der Covid-19-Pandemie wahrscheinlicher sei als ein natürlicher Ursprung. Anfang Dezember hatte bereits ein Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses einen Bericht vorgelegt, in dem ebenfalls die Labortheorie gestützt wird.

Auch der ehemalige Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hält die Laborthese mit dem aktuellen Wissensstand für wahrscheinlicher, wie er vor einem Monat der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte. Wieler war während des Corona-Ausbruchs und bis März 2023 RKI-Präsident.

Kein eindeutiges Ergebnis



Aus wissenschaftlicher Sicht lässt sich die Frage nach der Herkunft des Erregers derzeit nicht klären. Eine im September im Fachblatt "Cell" veröffentlichte Studie hatte zwar Indizien darauf ergeben, dass der Erreger von Wildtieren stammt, die auf dem Markt in Wuhan gehandelt wurden. Eindeutige Rückschlüsse hatten die analysierten mehr als 800 Proben aber nicht zugelassen./tm/DP/he