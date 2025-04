Krypto News: Märkte in Aufregung - steht uns der Kryptowinter bevor?

Der Kryptomarkt kommt aktuell einfach nicht zur Ruhe. In den letzten 24 Stunden stieg zwar die Gesamtmarktkapitalisierung leicht um 0,80 Prozent, aber mit einem Kurs von rund 84.500 US-Dollar schafft es der Bitcoin zum einen nicht, die psychologisch wichtige Marke von 90.000 US-Dollar zu knacken und zum anderen ist der BTC damit meilenweit von seinem Allzeithoch aus dem Januar von knapp 109.000 US-Dollar entfernt. Damals überschlugen sich die Analysten noch mit Positivprognosen, doch mittlerweile ist die Euphorie längst verflogen. Die Stimmung auf den Finanzmärkten ist schlecht - und das schlägt sich natürlich auch bei den Kryptowährungen nieder. Denn in Zeiten großer Unsicherheit greifen die Anleger eher nicht zu hochvolatilen Anlagen, zu denen Kryptos eindeutig gehören, sondern schiffen lieber in vermeintlich sichere Häfen wie Staatsanleihen oder Gold ein. Der Goldkurs liegt derzeit bei 3.200 US-Dollar, was einem Plus von knapp 9 Prozent auf Wochensicht entspricht. Bitcoin legte auf Wochensicht lediglich 3 Prozent zu.

Statt Kursrekorden nun Kryptowinter?

Es ist richtig, dass Kryptowährungen längst im Mainstream Finanzmarkt angekommen sind, was vor allem den Spot ETF zu verdanken ist, die im letzten Jahr gelauncht wurden. Trotzdem gestaltet sich die Situation 2025 auf dem Kryptomarkt schwierig, was vor allem an der erratischen Zollpolitik des US-Präsidenten liegt. David Duong, Global Head of Research bei Coinbase, resümierte allerdings in einem seiner Marktberichte, dass trotz zunehmender Akzeptanz die Kryptowelt für viele weiterhin undurchsichtig bleibt, bei der man nicht weiß, ob man ihr trauen kann oder auch nicht. Allerdings arbeiten viele Projekte an einer Verbesserung der Nutzererfahrung. In seinem aktuellen Wochenbericht geht er darauf ein, dass die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China weiterhin ein kritischer Faktor bleiben. Zudem warnt Jerome Powell, Chef der FED, vor einem möglichen Stagflationsszenario in den USA. Duong warnt, dass es mehrere Hinweise auf den Beginn eines neuen "Krypto-Winters" gibt. Die Gesamtmarktkapitalisierung der Altcoins ist seit dem Höchststand im Dezember 2024 um 41 Prozent eingebrochen. Ein weiterer Faktor ist die Risikokapitalfinanzierung, die sich zwar im ersten Quartal 2025 erholt hat, aber trotzdem immer noch 50 bis 60 Prozent unter den Boomjahren 2021/2022 liegt. Es fließt also weniger Kapital ins Kryptoökosystem - insbesondere bei den Altcoins.

How Do You Define a Crypto Bear Market? Several converging signals may be pointing to the start of a new "crypto winter" as some extreme negative sentiment has set in due to the onset of global tariffs and the potential for further escalations. Here's one methodology to track… pic.twitter.com/hXEJwJ2sWx - David Duong (@Dav1dDuong) April 15, 2025

Buy the Dip: Lohnt sich eine Investition in Kryptowährungen überhaupt noch?

Eine pauschale Antwort, ob sich eine Investition in Kryptowährungen überhaupt noch lohnt oder nicht, kann an dieser Stelle nicht gegeben werden. Kryptoinvestitionen sind etwas sehr Individuelles und man muss durchaus eine gewisse Portion Nervenstärke und Resilienz mitbringen. Der Risk and Return Reward kann durchaus beachtlich sein. Bitcoin Anleger der ersten Stunde, die ihre Coins immer noch halten, werden mit ihrem Invest vermutlich immer noch sehr zufrieden sein. Allerdings ist die Marktstimmung, wie bereits oben erwähnt, derzeit schlecht. Der Fear and Greed Index steht auf 32, also immer noch Fear. Jetzt kann man natürlich sofort alle Coins verkaufen, um (vermeintliche) Verluste so gering wie möglich zu halten. Man kann aber auch die Ruhe bewahren, das Portfolio umsortieren beziehungsweise neu aufstellen und neue Coins mit aufnehmen. Dazu könnte beispielsweise BTC Bull Token gehören, ein neues Meme-Coin Projekt mit einer ganz besonderen Bitcoin Utility. Auch Duong empfiehlt es eher einen taktischen Ansatz zu verfolgen, da sich die Stimmung auf den Kryptomärkten schnell wieder ändern kann.

BTC Bull Token, der Meme-Coin mit Bitcoin Nützlichkeit

Meme-Coins mit Bitcoin Bezug sind im Kryptospace eher selten. Das neue Meme-Coin Projekt BTC Bull Token hat seinem Coin eine ganz besondere Utility implementiert. Erreicht die Kryptoleitwährung einen bestimmten Meilenstein, bekommen Inhaber des BTCBULL echte Bitcoin per Airdrop. Das erste Ziel ist ein BTC-Kurs von 150.000 US-Dollar. Weitere Airdrops erfolgen in 50.000er Schritten, bis zu einem Kurs von 1 Million US-Dollar. Sollte der Analyst und Bitmex Mitgründer Arthur Hayes recht behalten, dann könnte der BTC einen Kurs von 250.000 US-Dollar erreichen. Die Höhe der Airdrops die verteilt werden, richtet sich nach der Höhe der BTCBULL, die im Wallet gehalten werden.

My grammar was a bit off. What I mean is that the price is more likely to hi $110k than $76.5k next. If we hit $110k, then it's yachtzee time and we ain't looking back until $250k. - Arthur Hayes (@CryptoHayes) March 24, 2025

BTCBULL im Presale kaufen

Der BTCBULL kann im Moment noch im Presale gekauft werden. Um Early Bird Investor zu werden, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,00247 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT, Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. Der BTCBULL hat außerdem eine Stakingfunktion. Damit hat man die Möglichkeit, weitere Token passiv anzusammeln. Aktuell sind 1,2 Milliarden Token im Staking-Contract gesperrt, der APY liegt bei 86 Prozent.

Hier mehr über BTC Bull Token erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.