Die Kurse fallen seit Februar 2025 wieder einmal und verunsichern Anleger. Ein kleiner geschichtlicher Abriss sollte Sie stattdessen freudig lächeln lassen.Starke Kursbewegungen lösen bei Menschen natürlicherweise immer wieder Ängste und Verlustrisiken aus. Selbst Profi-Investoren bleiben davon nicht verschont. Doch während vor allem Privatanleger in Crashsituationen panikartig verkaufen, um später am Ende von Trends wieder einzusteigen, handeln Milliardäre und Vorstände genau entgegengesetzt und halten ihre Aktien langfristig. So beginnen sie bei fallenden Kursen zu kaufen, um bei Anstiegen Gewinne zu realisieren. Der Grund dafür ist ihr fundamentaler Anlageprozess. Sie kennen ihre …