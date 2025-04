BitBonds: VanEck ruft Finanzminister Bessent zu mehr Bitcoin-Integration auf

Bitcoin stagniert derzeit bei 85.000 US-Dollar und ist in eine Seitwärtsrange zurückgekehrt. Mit moderaten Wochengewinnen von rund 3 Prozent fehlen neue Impulse für einen weiteren Aufwärtsschwung, während makroökonomische Risiken als erheblich eingeschätzt werden. Dennoch macht eine fortschreitende staatliche Adoption Hoffnung für den Kryptomarkt.

VanEck fordert BitBonds als Treasury-Äquivalent

Matthew Sigel von VanEck hat sich auf der Plattform X direkt an US-Finanzminister Scott Bessent gewandt. Der führende Analyst fordert, dass die kürzlich vorgeschlagenen BitBonds den gleichen Status wie klassische US-Staatsanleihen erhalten sollten. Diese hybriden Finanzinstrumente, die zu 90 Prozent in traditionelle US-Staatsanleihen und zu 10 Prozent in Bitcoin investieren, könnten laut Sigel nur dann ihr volles Potenzial entfalten, wenn sie als Treasuries mit null Risikogewichtung, Handelbarkeit, Beleihbarkeit und Eignung für Repo-Geschäfte anerkannt werden.

Das Modell der BitBonds bietet Investoren bis zu einer jährlichen Rendite von 4,5 Prozent eine vollständige Partizipation an möglichen Bitcoin-Kurssteigerungen. Sobald dieser Schwellenwert überschritten wird, erfolgt eine gleichmäßige Aufteilung des zusätzlichen Ertrags zwischen Emittent und Anleger. Der fixe Zinssatz liegt unter den marktüblichen Konditionen klassischer Treasury Bonds, was den USA mittelfristig Einsparungen ermöglichen könnte, während der Bitcoin-Anteil als strategische Reserve mit Wertsteigerungspotenzial fungiert.

BTCBULL-Token: Bitcoin-Meme-Coin im Presale

In einem Umfeld, das von wirtschaftlichen Unsicherheiten, Handelshemmnissen und wachsenden Konflikten geprägt ist, gewinnen dezentrale Technologien erneut an Bedeutung. Der BTC Bull Token (BTCBULL) positioniert sich dabei als ungewöhnlicher Vertreter der Meme-Coins, indem er direkte Anreize integriert, die an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt sind.

Das Alleinstellungsmerkmal des BTCBULL ist sein Airdrop-Modell: Tokeninhaber erhalten reale Bitcoin, sobald bestimmte Preisziele erreicht werden - beginnend bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 US-Dollar mit weiteren Ausschüttungen bei jedem Anstieg um 50.000 US-Dollar. Zusätzlich wird bei Erreichen von 125.000 US-Dollar ein automatischer Token-Burn ausgelöst, was das Angebot dauerhaft verknappen soll. BTCBULL ermöglicht außerdem ein passives Einkommen durch Staking mit einer jährlichen Rendite von rund 85 Prozent. Der Token ist im Vorverkauf direkt auf der Website erhältlich, wobei Zahlungen mit Ethereum, USDT oder Kreditkarte akzeptiert werden.

