Eine Bitkom-Umfrage hat untersucht, wie Menschen in Deutschland am ehesten eine Beziehung beenden. Das Ergebnis: Vor allem jüngere Generationen wählen dafür immer öfter den digitalen Weg. Während es früher noch als Tabu galt, eine Beziehung beispielsweise per SMS zu beenden, greifen jüngere Generationen heute zunehmend genau auf diese unpersönliche Methode zurück. Laut einer aktuellen Umfrage des Branchenverbandes Bitkom wird immerhin fast jede zweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...