Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -- Das innovative multisensorische Kunsterlebnis definiert die Grenzen der immersiven Kunst neu- Der eigens für diesen Zweck gebaute 17.000 m² große Veranstaltungsort bietet transformative Kunstwerke, die einzigartig in Abu Dhabi sind- Eröffnungsmusik komponiert und gespielt von dem berühmten italienischen Pianisten Ludovico Einaudi- teamLab Phenomena Abu Dhabi nimmt die Gäste mit auf eine sinnliche Reise, die über das Gewöhnliche hinausgeht und die Neugierde aller wecktteamLab Phenomena Abu Dhabi eröffnete offiziell seine transformative multisensorische Kunsterfahrung im Saadiyat Cultural District, eine bereichernde Ergänzung der dynamischen kulturellen und künstlerischen Landschaft Abu Dhabis.Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/teamlab_phenomena/9331451-en-gb-teamlab-phenomena-abu-dhabi-opens-saadiyat-cultural-districtAm 17. April fand die große Eröffnungsfeier statt, zu der hochrangige Gäste und Kulturschaffende eingeladen waren und bei der der renommierte italienische Pianist und Komponist Ludovico Einaudi ein eigens komponiertes Konzert gab. Vor dem Hintergrund der einzigartigen Architektur des Veranstaltungsortes wurde die Musik mit einer dramatischen Vorführung von 6.000 synchronisierten Drohnen und Pyrotechnik kombiniert, um den neuen Meilenstein für Saadiyat Cultural District zu feiern und die Verbindung zwischen Kunst, Technologie und Fantasie widerzuspiegeln.H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender der Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, sagte: "teamLab Phenomena Abu Dhabi ist ein bahnbrechendes kulturelles Wahrzeichen, das immersive Kunsterlebnisse auf globaler Ebene neu definiert. Es verkörpert eine kühne Vision, die die Grenzen der Kreativität, der Technologie und der menschlichen Wahrnehmung verschiebt und den Besuchern ein einzigartiges Erlebnis bietet. Gemeinsam mit unserem Partner teamLab sind wir sehr stolz darauf, dieses bahnbrechende Konzept zum Leben zu erwecken und damit unser Engagement für die Gestaltung von Weltklasse-Erlebnissen zu bekräftigen, die inspirieren, begeistern und zum kulturellen Erbe Abu Dhabis beitragen. Der Saadiyat Cultural District ist ein kulturelles Wahrzeichen von globaler Bedeutung, das die besten Köpfe und Institutionen der Welt zusammenbringt, um den Dialog zu fördern, die Kreativität zu inspirieren und eine besser vernetzte Zukunft zu gestalten".Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie tauchten die Gäste in die neu enthüllten Exponate des teamLab Phenomena Abu Dhabi ein, schlängelten sich durch die inspirierenden künstlerischen Installationen, interagierten mit den dynamischen Kunstwerken und erlebten die Verbindung zwischen Kunst, Technologie und Naturphänomenen.Toshiyuki Inoko, Gründer von teamLab, kommentiert: "Die Kunstwerke in teamLab Phenomena existieren nicht unabhängig, sondern werden von der Umwelt geschaffen, die die verschiedenen Phänomene erzeugt, die diese Kunstwerke hervorbringen. Gegenstände wie Steine und von Menschenhand geschaffene Gebilde erhalten unabhängig voneinander eine stabile Struktur. Ein Stein zum Beispiel bleibt unverändert, auch wenn er in einer versiegelten Kiste liegt, die von der Außenwelt abgeschottet ist. Im Gegensatz dazu verschwindet ein Strudel im Ozean in einem Augenblick, wenn er aus seiner Umgebung entfernt wird. Im Gegensatz zu einem Stein hält sich ein Vortex nicht selbst aufrecht, sondern entwickelt sich mit den ihn umgebenden Strömungen, die von Wasser gebildet werden, das kontinuierlich von außen nach innen und von innen nach außen des Vortex fließt und sich dabei verändert. Außerdem sind die Grenzen seiner Existenz unklar, und es gibt keinen materiellen Unterschied zwischen dem Vortex und seiner Umgebung."Die Umwelt erzeugt die Phänomene, und die Umwelt erhält die Existenz der Struktur aufrecht. Diese Existenz kann man auch als Environmental Phenomena bezeichnen." Das Kunstwerk ist untrennbar mit der Umgebung verbunden und verändert sich mit der Umgebung. Dieses Konzept geht über die verschiedenen konventionellen Vorstellungen von einer Existenz in physischen Formen hinaus. Selbst wenn die Menschen physisch in das Kunstwerk eintauchen, bleibt das Kunstwerk intakt und ist in der Lage, sich auf natürliche Weise selbst wiederherzustellen, selbst wenn es gestört wird. Wenn jedoch die Umwelt nicht erhalten bleibt, wird das Kunstwerk verschwinden. Die Grenzen des Kunstwerks sind mehrdeutig und gehen in die Umgebung über. Vielleicht erweitert sich das Bewusstsein der Menschen vom Kunstwerk selbst auf die Umgebung darüber hinaus".Das 17.000 Quadratmeter große teamLab Phenomena Abu Dhabi wurde von dem international anerkannten Kunstkollektiv teamLab in Zusammenarbeit mit dem Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) entwickelt. Das multisensorische Kunsterlebnis spiegelt das unermüdliche Engagement des Emirats für die Förderung von Kreativität und kultureller Innovation auf globaler Ebene wider und präsentiert gewaltige transformative Kunstwerke, die Kunst, Wissenschaft und Technologie auf bahnbrechende Weise miteinander verbinden.Das teamLab Phenomena Abu Dhabi wurde entwickelt, um die Grenzen der Vorstellungskraft eines jeden Gastes zu erforschen und zu überschreiten. Jedes Kunstwerk in dem einzigartigen, eigens dafür errichteten Gebäude wird sich im Laufe der Zeit durch das Zusammenspiel von Licht, Klang und Bewegung entwickeln. Im Gegensatz zu Kunstwerken in traditionellen Galerien werden die Besucher Exponate entdecken, die in einer dynamischen Beziehung zu ihrer Umgebung stehen. Jedes Kunstwerk reagiert auf die Handlungen der Gäste und die natürlichen Veränderungen in der Umgebung und schafft so ein lebendiges, atmendes Kunsterlebnis, wie es kein anderes gibt.In zwei getrennten Nass- und Trockenbereichen werden die Gäste in eine Reihe von faszinierenden Bildern, lebendigen Landschaften und interaktiven Installationen eintauchen, die die Grenzen zwischen Kunst und Publikum aufheben. Jeder Moment bietet eine neue philosophische Erfahrung, so dass jeder Besucher ein einzigartiges Erlebnis hat.Im Trockenbereich treffen die Besucher auf eine Vielzahl von Kunstwerken, die zur Interaktion auffordern und auf ihre Bewegungen und Handlungen reagieren, um eine einzigartige Verbindung zwischen den Besuchern und den Installationen herzustellen. Wenn sie den Nassbereich betreten, folgen die Gäste einem speziellen Weg, der sie in ein aufregendes Reich voller fließender, praktischer Erfahrungen führt, die ihre Verbindung mit der Kunst noch weiter vertiefen.teamLab Phenomena Abu Dhabi ist eine wichtige Ergänzung des Saadiyat Cultural District, der nach seiner Fertigstellung die größte Konzentration von weltweit führenden Kultur- und Bildungseinrichtungen sein wird. Zum Saadiyat Cultural District gehören bald auch das Zayed National Museum, das Nationalmuseum der VAE, das Natural History Museum Abu Dhabi, das die Geschichte des Lebens auf der Erde und die Ursprünge unseres Universums erzählt, und das Guggenheim Abu Dhabi mit einer globalen Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst, die die Vielfalt der Kulturen und Trends aus aller Welt widerspiegelt.Mit dem teamLab Phenomena unterstreicht Abu Dhabi seine Position als globales kulturelles Epizentrum, das den Besuchern ein einzigartiges und transformatives Erlebnis bietet und gleichzeitig sein Engagement für Kreativität, Innovation und kulturelle Zusammenarbeit auf globaler Ebene unter Beweis stellt.