Binance CEO warnt Staaten: Jetzt in Bitcoin investieren oder später mehr zahlen

Immer mehr Länder diskutieren über die Aufnahme von Bitcoin in ihre nationalen Reserven. Diese Debatte wurde maßgeblich durch die USA angestoßen, wo Präsident Donald Trump bereits eine Bitcoin-Rücklage eingeführt hat. In diesem Kontext hat der CEO von Binance, Richard Teng, nun eine klare Botschaft an Staaten gerichtet, die sowohl eine Prognose als auch eine Warnung enthält.

Frühzeitige Bitcoin-Adoption als strategischer Vorteil

Das Thema strategische Bitcoin-Reserve ist spätestens seit der Einführung in den USA durch den US-Präsidenten Donald Trump ein wichtiges Thema für viele Nationen geworden. Nach der Adaption durch die wichtigste Wirtschaftsmacht der Welt stellt sich für andere Länder die Frage, ob sie ebenfalls Kryptowährungen ihren strategischen Rücklagen hinzufügen sollten.

Bedenkt man, dass noch vor wenigen Jahren in vielen Ländern ein potenzielles Verbot von Kryptowährungen diskutiert wurde und Bitcoin eine Geschichte von nicht einmal zwei Jahrzehnten hat, ist dies eine enorme Wandlung der Umstände. Bisher vertrauen die meisten Staaten nämlich auf Gold, dessen Verwendung als Wertspeicher über Jahrtausende in die Menschheitsgeschichte zurückreicht.

Schweden prüft Bitcoin als Teil der nationalen Reservestrategie

In Schweden steht das Thema Bitcoin-Reserve aktuell auf der politischen Agenda. Der Abgeordnete Rickard Nordin hat einen offiziellen Vorschlag beim Finanzministerium eingereicht, in dem er argumentiert, dass Bitcoin die Devisenreserven des Landes diversifizieren und als Schutz gegen Inflation dienen könnte.

Nordin brachte außerdem den Aspekt ein, dass Bitcoin einen Schutz gegen autoritäre Regime biete und Menschen die Möglichkeit gebe, selbst in diktatorischen Systemen ihre Zahlungen sicher abzuwickeln. Schweden würde sich laut der Auffassung des Politikers damit auch für unterdrückte Menschen und Freiheitsbewegungen starkmachen, die bereits Bitcoin nutzen. Nach der Einreichung des Vorschlages wird dieser nun von Finanzministerin Elisabeth Svantesson und ihrem Team geprüft, wobei sich bereits der Ministerpräsident in die Diskussion eingeschaltet hat.

