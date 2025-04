Solana-News: 70,4 % des On-Chain-Umsatzes trotz 80 % Memecoin-Rückgang

Viele Investoren haben bei einem Platzen der Memecoin-Blase davor gewarnt, dass Solana davon massiv betroffen sein wird. Daher hat sich der SOL-Coin im letzten Bullenmarkt auch etwas schlechter als andere Kryptowährungen entwickelt. Nun wird jedoch klar, dass die Blockchain gar nicht so abhängig von den Memecoins war und immer noch mit einem großen Abstand gegenüber den anderen Netzwerken führt. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Artikel.

Solana dominiert trotz Rückgang der Memecoin-Aktivität

Der Krypto-Analyst Ryan Connor verwies in einem seiner letzten X-Beiträge darauf, dass die Aktivität des Memecoin-Sektors in der letzten Zeit um mehr als 80 % abgenommen hätte. Dies lässt sich beispielsweise an den Gebühren der größten Memecoin-Launchplattform Pump.Fun erkennen, die von meist um die 20.000 SOL pro Tag auf zuletzt 1.000 SOL um 95 % gefallen sind.

Dennoch hat dies keinen großen Unterschied bei der Tatsache gemacht, dass Solana mit mehr als 70 % einen Großteil des On-Chain-Umsatzes der führenden Blockchains erzielt. Im Vergleich dazu sind es bei dem zweiten Platz Hyperliquid nur 13,7 %, bei Ethereum 7,35 %, bei anderen 6,19 % und bei Arbitrum 0,38 %. Zudem handelt es sich dabei um einen Trend, der sich schon im vergangenen Jahr zu etablieren begann und seitdem praktisch ungebrochen blieb.

Viel wichtiger ist jedoch, dass diese Entwicklung verdeutlicht, dass der Erfolg von Solana nicht so stark von dem Memecoin-Sektor abhängt, wie viele andere aufgrund der großen Dominanz des Netzwerkes in diesem Bereich befürchtet hatten. Daher konnte auch das Vertrauen der Anleger in der letzten Zeit wiedergewonnen werden.

So hat Solana unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung über die vergangenen sieben Tage mit einem Kursplus von 10,76 % den vierten Platz unter den Wochengewinnern erreicht. Möglicherweise realisieren bald immer mehr die technologische Überlegenheit und die starke Etablierung von Solana.

Solana ist bereits der Marktführer der Blockchains

Auch bei anderen wichtigen Parametern, welche auf die Adoption schließen lassen, hat Solana die Führung übernommen. Eine wichtige Kennzahl ist die Nutzeranzahl, da mit ihr der Wert eines Netzwerkes exponentiell zunimmt.

In dieser Hinsicht hat Solana das erste Mal im September des Jahres 2024 die Spitze erklommen und seitdem praktisch ohne wirkliche Unterbrechungen halten können. Zeitweise erreichte die SOL-Chain täglich sogar 9,4 Mio. aktive Nutzer, was mehr als das Doppelte der Rekorde der anderen Netzwerke entspricht.

Wallets und Transaktionen auf Solana und anderen Blockchain | Quelle: Artemis

Ebenfalls beeindruckend ist die Anzahl von täglichen Transaktionen auf der Chain, wobei Solana auf 92,3 Mio. von 140,8 Mio. der führenden Blockchains kommt, was einem Anteil von beeindruckenden 65,56 % entspricht.

Zudem handelt es sich bei den Daten von Artemis um die Vote-Transaktionen bereinigten Transaktionsdaten, welche viele Solana-Kritiker immer wieder als Grund nennen, warum die Adoption von SOL noch nicht so weit vorangeschritten sei.

Darüber hinaus gibt es noch viele weitere neue Entwicklungen auf der Solana-Blockchain, welche dessen Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ein besonders Vielversprechendes ist die erste SOL-Skalierungslösung Solaxy, welche schnell viele Anleger überzeugen konnte.

Solaxy soll Solana für die Massenadoption stärken

Trotz der bedeutenden Adoption der Solana-Blockchain ist diese nicht ganz ohne Probleme gewesen. Eines der größten Hindernisse auf dem Weg der noch größeren Massenadoption haben dabei die Transaktionsabbrüche dargestellt, welche die Effizienz des Ökosystems beeinträchtigt haben.

Noch schlimmer sind hingegen die vollständigen Ausfälle des Netzwerkes gewesen, da ein solcher Umstand an den Finanzmärkten für Chaos und hohe Verluste sorgen kann, sofern eines Tages tatsächlich die Märkte über Solana abgewickelt werden. All diese Probleme sollen nun jedoch mit der Skalierungslösung Solaxy unterbunden werden.

Dafür verwendet sie eine Sidechain, auf welche die Transaktionen bei einer Überlastung der Layer-1 ausgelagert werden können. Diese erreicht weitere 10.000 TPS, wobei sie noch zusätzliche Technologien verwendet, um die Sicherheit, Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Interoperabilität zu steigern.

Das Team von Solaxy arbeitet unentwegt an der Optimierung der Chain und wird schon bald den Blockexplorer veröffentlichen. Zudem ist ein eigenes Launchpad geplant, welches in Konkurrenz zu dem Marktführer Pump.Fun tritt. All dies kann die Adoption beschleunigen und schon bald die Nachfrage nach den $SOLX-Coins antreiben.

Noch können diese rabattiert über den Vorverkauf erworben werden, der bisher schon 30,60 Mio. USD eingenommen hat. In der aktuellen Phase werden die $SOLX-Token noch für 0,001698 USD angeboten, jedoch wird dieser nur noch für weniger als 20 Stunden verfügbar sein, sofern nicht vorher das Finanzierungsziel von 31.418.994 USD erreicht wurde.

