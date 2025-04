Die Aktie von Lynas legt deutlich zu, doch fundamentale Kennzahlen weisen auf Überbewertung hin. Wie nachhaltig ist der aktuelle Höhenflug?

Die Aktie des australischen Seltene-Erden-Produzenten Lynas Corporation hat am Freitag mit einem Plus von 3,66% auf 5,670 USD geschlossen und setzt damit ihre beeindruckende Aufwärtsbewegung fort. Innerhalb eines Monats legte der Titel bereits 33,41% zu - ein klarer Ausreißer im aktuellen Marktumfeld.

Fundamentale Bewertung unter der Lupe

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lynas Corporation ?

Trotz der starken Kursperformance wirft die aktuelle Bewertung Fragen auf:

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 62,71

Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) erreicht 151,58

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) steht bei 11,41

"Die Kennzahlen deuten auf eine Überbewertung hin", kommentiert ein Marktbeobachter. Doch die hohen Bewertungen spiegeln auch die strategische Bedeutung des Unternehmens wider: Als einer der wenigen großen Produzenten seltener Erden außerhalb Chinas profitiert Lynas von der globalen Diversifizierungsstrategie westlicher Industrienationen.

Analysten uneins über Zukunftsperspektiven

Am 11. April gab es einen Analysten-Downgrade, doch der mittlere Konsens bleibt bei "Outperform". Die Kursziele zeigen jedoch eine große Bandbreite:

Höchstes Kursziel: 9.500 AUD

Niedrigstes Kursziel: 5.100 AUD

Durchschnittliches Ziel: 7.560 AUD (14,48% unter aktuellem Kurs)

Am 28. April steht mit der Veröffentlichung des Activities Reports für März 2025 der nächste potenzielle Katalysator an. Sollte Lynas hier positive Überraschungen liefern, könnte die aktuelle Rallye weiteren Auftrieb erhalten.

Technisch zeigt der RSI-Wert von 73,9 zwar überkaufte Bedingungen an, doch in einem starken Trendphase können solche Signale länger ignoriert werden. Die Aktie notiert aktuell genau am 52-Wochen-Hoch - ein Durchbruch könnte weitere Käufer anlocken.

Anzeige

Lynas Corporation-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lynas Corporation-Analyse vom 19. April liefert die Antwort:

Die neusten Lynas Corporation-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lynas Corporation-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Lynas Corporation: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...