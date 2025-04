München (ots) -EDEKA und Netto werden im Multipartner-Programm willkommen geheißen - mit so vielen Coupons, Angeboten und Gewinnen wie noch nie zuvor in der PAYBACK GeschichteWas für ein Willkommensfest! Über einen Monat - vom 28. April bis zum 1. Juni 2025 - feiern PAYBACK Partner wie Alnatura, Aral, Baur, C&A, dm-drogerie markt, Globus und OTTO die neuen Partner EDEKA und Netto Marken-Discount und heißen sie herzlich in der PAYBACK Familie willkommen. Das Geschenk für die 34 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden: Sie erhalten mit jedem Einkauf bei den teilnehmenden Unternehmen ein Los mit je zwei Coupons - eines des Partners, bei dem eingekauft wird, und ein Coupon eines weiteren PAYBACK Partners. Zudem gibt es Gewinncodes zur Eingabe in die PAYBACK App, durch die sich die Kunden weitere Angebote, Einkaufsgutscheine teilnehmender Partner, Punktegewinne und Sachpreise wie einen Elektro-Mini von BMW sichern können."Wir wollen EDEKA und Netto fröhlich, laut und mit einem riesengroßen 'Willkommen in der PAYBACK Familie' begrüßen und dabei allen Kundinnen und Kunden eine Menge Vorteile bieten. Dies gelingt uns mit rund 100 Millionen ausgegebenen Losen und so vielen Coupons, Angeboten und Gewinnen wie noch nie zuvor bei einer PAYBACK Kampagne. Wir finden: Das ist doch ganz nach unserem Motto 'Das beste PAYBACK aller Zeiten' auch das beste Willkommensgeschenk aller Zeiten!" so Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung.Die "Welcome to the Family" Kampagne wird "multichannel und multipartner" als riesige Verbund-Kampagne aufmerksamkeitsstark beworben: sowohl über alle Kanäle der Marketingplattform PAYBACK mit der Reichweite von 34 Millionen Kunden und 15 Millionen PAYBACK App Nutzern, als auch in den Filialen der teilnehmenden Partner, in den Partnerkanälen sowie mit Out of Home Flächen über ganz Deutschland hinweg.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 34 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 15 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" (BILD) und "App mit dem größten Mehrwert" (SZ). Die PAYBACK GROUP ist 19facher "Top Employer".Medienkontakt:Nina Purtscher-GrassTel.: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netpresse@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6017034