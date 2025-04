News von Trading-Treff.de Renk kann kann in den kommenden Wochen wie auch andere Rüstungs-Aktien, die zuletzt gewonnen haben, einen deutlichen Aufschlag schaffen. Die Notierungen haben derzeit einen Höchststand erreicht oder notieren kurz darunter, je nach dem betrachteten Börsenplatz. Aktuell wird die Aktie von Renk auf 49,98 Euro taxiert. Das entspricht zuletzt einem Plus in Höhe von annähernd 10 % in den zurückliegenden fünf Handelstagen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...