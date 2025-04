Osnabrück (ots) -NBA-Basketballer Isaiah Hartenstein setzt in den anstehenden Playoffs der besten Liga der Welt klare Prioritäten: "Es hilft, die sozialen Medien mal auszublenden, gerade in den Playoffs. Wenn man ein Mal verliert, ist man da gleich die schlechteste Mannschaft aller Zeiten und wenn man eins gewinnt die beste. Ich schalte Social Media dann einfach mal aus", sagte der Center im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Der 26-Jährige geht mit den Oklahoma City Thunder als bestes Team der regulären Saison in die Playoffs. Titeldruck sieht Hartenstein, der in Gießen und Quakenbrück aufgewachsen ist und seit 2017 in der NBA spielt, aber nicht: "Wir gehen mit dem richtigen Mindset rein, sind nicht zu locker und wissen, was es braucht, um zu gewinnen. Wir haben das Selbstbewusstsein, dass wir in maximal sieben Spielen jeden schlagen können", sagte er der NOZ.Hartenstein hat neben der selbstverordneten Social-Media-Pause ein dazu passendes analoges Erfolgsgeheimnis: Er macht sich handschriftlich Notizen über Ziele oder auch ganz klassisch über einen Tagesablauf. "Ich habe Ziele im Kopf, die ich dann manifestiere. Ich schreibe die Dinge sogar auf und es ist in der Tat so, dass eigentlich alles dann auch wahr geworden ist", betonte Hartenstein gegenüber der NOZ.Eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft kann sich Hartenstein darüber hinaus vorstellen, will aber keine falschen Versprechen machen. "Meine Vertragssachen sind jetzt fester und ich habe ja bereits gesagt, dass ich mehr für Deutschland tun will. Ich werde aber nie lügen und sagen, dass das meine Nummer eins ist. Das ist immer die NBA, damit helfe ich meiner Familie und bekomme die Möglichkeit, Leuten in Not zu helfen", sagte Hartenstein auch mit Blick auf seine im letzten Jahr gegründete eigene Hilfsorganisation. Sollte er sich nach den Playoffs aber körperlich gut fühlen, ist ein Einsatz bei der Europameisterschaft ab Ende August auf jeden Fall möglich.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6016081