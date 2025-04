First Graphene verzeichnet deutlichen Kursrückgang bei hoher Volatilität. Finanzielle Herausforderungen und Bewertungsfragen belasten die Aktie.

Die First Graphene Aktie hat gestern mit einem deutlichen Minus von 15 Prozent auf 0,03145 USD geschlossen. Damit setzt der Titel seine volatile Handelsserie fort - trotz eines monatlichen Plus von über 18 Prozent.

Kurs unter Druck: Was steckt dahinter?

Der jüngste Rücksetzer könnte auf die anhaltenden Bewertungsbedenken zurückzuführen sein. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 47,89 deutet auf eine Überbewertung hin, während das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -3,72 die anhaltenden Verluste des Unternehmens widerspiegelt.

Cashflow : Mit einem negativen Cash-Flow von -2,8 Mio. USD (2024) bleibt die finanzielle Lage angespannt

: Mit einem negativen Cash-Flow von -2,8 Mio. USD (2024) bleibt die finanzielle Lage angespannt Marktkapitalisierung: Derzeit bei rund 16,4 Mio. Euro - ein Bruchteil der einstigen Erwartungen

Langfristige Perspektive: Licht und Schatten

Obwohl die Aktie seit Jahresanfang um 10,78 Prozent zulegen konnte, zeigt die 12-Monats-Performance ein Minus von fast 39 Prozent. Bemerkenswert: Das Papier notiert aktuell 41,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt aber deutlich unter dem Hoch von 0,06 Euro.

First Graphene, spezialisiert auf Graphenprodukte für Industrieanwendungen, kämpft weiter mit der Kommerzialisierung seiner Technologie. Die hohe Volatilität von rund 51 Prozent spricht für ein spekulatives Investment - mit allen damit verbundenen Risiken.

Stand: 19. April 2025

