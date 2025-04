Trumps Dekret entfacht Antimon-Boom - Wird Global Tactical Amerikas Antwort auf Chinas Rohstoffdominanz?

Anzeige / Werbung

In einem entschlossenen Schritt zur Wiederherstellung der nationalen Versorgungssicherheit hat US-Präsident Donald Trump ein umfassendes Dekret unterzeichnet.

Es ordnet die sofortige Beschleunigung der inländischen Produktion kritischer Mineralien an - darunter Antimon, ein zentraler Rohstoff für militärische Anwendungen, Halbleiter, Batterien und Energiespeicher.

Während Antimonpreise aktuell auf ein Rekordhoch von 59.000 USD pro Tonne steigen - ein Anstieg von über 300 % im Jahresvergleich - rückt ein Unternehmen zunehmend in den Fokus strategisch denkender Anleger: Global Tactical Metals (WKN: A412UK). Mit dem Erwerb der historischen Green-Antimon-Mine in Nevada hat sich das Unternehmen ideal in einer geopolitisch brisanten Lage positioniert.

China dreht den Exporthahn zu - und die USA reagieren

China, das mehr als die Hälfte des weltweiten Antimons fördert, hat die Exportbeschränkungen für strategische Metalle massiv verschärft - offiziell aus Gründen der nationalen Sicherheit. Die Auswirkungen sind bereits spürbar: Lieferketten im Westen geraten unter Druck, Unternehmen suchen händeringend nach alternativen Bezugsquellen.

Trumps Executive Orders, im März und April 2025 veröffentlicht, sehen unter anderem vor:

Die sofortige Identifikation von Bundeslandflächen für kritische Rohstoffprojekte

Beschleunigte Genehmigungsverfahren für inländische Bergbauvorhaben

Finanzielle Unterstützung über den Defense Production Act

Eine umfassende Section 232-Untersuchung zu Importabhängigkeiten bei kritischen Mineralien

Im Gegensatz dazu geriet Präsident Bidens Rohstoffpolitik - stark geprägt von Umweltauflagen und ESG-Vorgaben - zunehmend in die Kritik, da sie wichtige US-Projekte verzögerte. Die politische Trendwende öffnet nun Raum für Unternehmen, die sich strategisch neu ausrichten - wie Global Tactical Metals.

Die Green-Mine: Amerikas antimonhaltiger Trumpf

Die Green-Antimon-Mine im Wildhorse Mining District in Nevada wurde bereits während des Ersten Weltkriegs entdeckt und war in drei aktiven Betriebsphasen produktiv: 1936-1937, 1952-1954 und 1962-1967. Historische Aufzeichnungen belegen eine Produktion von 46 Tonnen Antimon, mit Vererzung entlang bedeutender Störungszonen in Gabbro, Kalkstein und Schiefer.

Doch was die Mine heute besonders macht, sind ihre außergewöhnlich hochgradigen Antimonproben - mit Gehalten von bis zu 32,95 %. Das macht sie zu einem der hochgradigsten historischen Antimonvorkommen in den USA. Auch Silber-, Blei- und Goldanteile wurden nachgewiesen - ein weiterer Hebel für die Wirtschaftlichkeit.

Global Tactical setzt konsequent auf moderne Explorationstechnologien: Drohnen-gestützte LiDAR-Systeme, hyperspektrale Bildgebung und strukturelle Kartierungen sollen die Ressourcengrundlage erweitern und vorbereiten.

Perpetua Resources als Blaupause: Was ist möglich für Global Tactical?

Ein Paradebeispiel, wohin die Reise gehen kann, ist Perpetua Resources (NASDAQ: PPTA). Das US-Antimonunternehmen hat seinen Kurs von 1,69 USD auf über 13,80 USD vervielfacht - ein Börsenwert von über 1,4 Milliarden USD. Der Kursanstieg wurde angetrieben durch dieselben Treiber, die heute Global Tactical Rückenwind geben: nationale Sicherheitsbedenken, Rohstoffverknappung und der Ruf nach inländischer Versorgung.

Die Parallelen sind klar:

Historisch produzierende US-Lagerstätte

Positionierung entlang nationaler Sicherheitsinteressen

Potenzielle Fördermittel und beschleunigte Genehmigungen

Doch im Gegensatz zu Perpetua ist Global Tactical Metals derzeit noch eine Mikro-Cap-Chance - mit asymmetrischem Aufwärtspotenzial.

Strategische Verstärkung: Dr. Marcus Bursik tritt dem Board bei

Mit der Berufung von Dr. Marcus Bursik ins Advisory Board unterstreicht Global Tactical seinen Anspruch, zum führenden Anbieter für US-Antimonversorgung zu avancieren. Dr. Bursik, promovierter Geologe des California Institute of Technology, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung und arbeitete unter anderem für NASA, NATO sowie die US Air Force.

CEO Kelly Abbott erklärt:

"Wir richten unser Unternehmen konsequent auf die US-Strategie aus. Dr. Bursik bringt einzigartiges Know-how im Bereich geostrategischer Rohstoffe mit. Er wird eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung unseres Projekts im Kontext der US-Verteidigungspolitik spielen."

Fazit: Das Zeitfenster für US-Antimon-Investments schließt sich schnell

Die politische Neuausrichtung unter Trump, gepaart mit explodierenden Preisen und Chinas Exportkontrollen, führt zu einem nie dagewesenen Momentum im Markt für kritische Mineralien. Und Global Tactical Metals sitzt mit seiner hochgradigen US-Lagerstätte, einem erfahrenen Führungsteam und einem klaren Fokus auf nationale Sicherheit genau an der richtigen Stelle - zur richtigen Zeit.

Wer früh in den kommenden US-Antimonchampion investieren will, sollte jetzt handeln.

Antimon steht im Mittelpunkt geopolitischer und wirtschaftlicher Interessen - und Global Tactical Metals ist bereit, das Ruder zu übernehmen.

Quellen

U.S. Geological Survey, Historical Antimony Production Data for the State of Nevada MarketWatch, "Antimony Price Trends & Forecasts," (abgerufen 2025) Bloomberg, "Tariff Pause Sparks Major Rally Across U.S. Equity Markets," (abgerufen 2025) Reuters, "China's Critical Minerals Export Restrictions Tighten," (2024) Critical Minerals Institute (CMI), "CMI Critical Minerals List 2025," CMI-Link

