News von Trading-Treff.de Die vergangene Woche war an den Börsen für die Xiaomi-Aktie nicht einfach. Der Wert verlor am Ende ausgehend von gut 5,12 Euro teils bis auf 4,50 Euro. Am Ende stand ein Kurs von 4,71 Euro. Damit ist die Aktie unverändert im klaren Aufwärtstrend. Es fehlen allerdings die entscheidenden Millimeter, um auch die Börsen davon zu überzeugen, dass nun die nächste Aufwärtsbewegung massiv sein wird. Tatsächlich sind die Chancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...