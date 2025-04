Die letzte Empfehlung aus DER AKTIONÄR hat voll eingeschlagen: Der Discount-Call auf Vonovia (WKN: VD9SQA) notiert nach nur einer Woche mit rund 31 Prozent im Plus. Während andere Sektoren schwankten, erwiesen sich Immobilienwerte als stabiler Fels in der Brandung. Besonders Vonovia überzeugte mit starker Marktstellung, soliden Zahlen - und bot Anlegern zur richtigen Zeit eine hervorragende Einstiegschance. Wer der Empfehlung gefolgt ist, hat erlebt, wie schnell sich gezielte Empfehlungen in deutliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...